800'den Fazla İthal Ürüne İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan yeni bir karara göre yurt dışından ithal edilen 800'den fazla ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Ek vergiler, 30 Eylül 2020'ye kadar %30'a kadar uygulanacak ve sonrasında %10'a kadar düşürülecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararına göre inşaat sektöründe kullanılan bazı ürünleri, otomotiv sanayiinde kullanılan yedek parçaları ve bazı tüketici ürünlerini de kapsayan 800'den fazla üründen ilave gümrük vergisi alınacak.

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar'a göre; ek vergi getirilen ürünler arasında tıraş makineleri, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, kontakt lens, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları yer alıyor.

Elektronik ürünler de ilave gümrük vergisine tabi tutulacak

İlave gümrük vergisi, alüminyum folyo, konveyörler, transmisyon kolonu, transmisyon milleri, elektrik akümülatörleri, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, pnömatik aletler, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, camlar ve camdan eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller, termometreler, vatka ve keçeler, yarı mamul deriler, tabi mantar ve mantardan eşyaların yanı sıra daha birçok ürüne uygulanacak.

Yeni ilave gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise yüzde 10'a kadar daha düşük oranlarda uygulanacak. İlgili artışlar Gümrük Birliği gibi anlaşmalarla ticaret şartları belirlenen ülkeleri kapsamıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ek vergi kararına buradan erişebilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta da aralarında beyaz eşyadan motor parçalarına kadar birçok ürüne ek ithalat vergisi getirmişti. Verginin 30 Eylül 2020'ye kadar geçici olarak yüzde 30, bu tarihten sonra ise yüzde 25'e oranında uygulanacağı belirtilmişti.