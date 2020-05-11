Resmî Gazete'de bugün yayınlanan bir duyuruyla yeni ilave gümrük vergileri açıklandı. Elektronik ev eşyalarından spor malzemelerine kadar birçok ürünü kapsayan ek vergiler; 30 Eylül'e kadar %30, daha sonrasında %25 oranında uygulanacak.

Geçtiğimiz günlerde oyun konsollarına getirilen %50’ye kadar ek vergi ve 200 dolardan ucuz akıllı telefonlar için getirilen gözetim uygulamasının ardından şimdi de elektronik cihazlardan ev eşyalarına kadar birçok ürüne ilave %30 gümrük vergisi getirildiği açıklandı.

Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında bugün yayınlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, aralarında bazı elektronik ev eşyaları, mücevherat, oyun aletleri, zirai aletler ve spor malzemelerinin de bulunduğu çok sayıda ürünü kapsıyor.

Ek vergiler 30 Eylül’e kadar %30, bu tarihten sonra %25 oranında uygulanacak:

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ek gümrük vergisinin 30 Eylül’e kadar %30 oranında, bu tarihten sonrasındaysa %25 oranında uygulanacağı belirtildi. Yapılan vergi duyurusunda, "Dünya genelinde yaşanılan COVID-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ek gümrük vergisinden etkilenecek ürünler hangileri?

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yürürlüğe giren ek gümrük vergisine tabi olacak ürünlerin listesiyse şu şekilde:

Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir/çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayak ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar vb. ile bazı muhtelif ürünler.