Ay ve Dünya Aynı Meteor Yağmuruna Maruz Kalmış

Yeni bir araştırmaya göre 800 milyon yıl önce gerçekleşen bir meteor yağmuru, aynı anda hem Dünya'yı hem de Ay'ı vurdu. Bilim insanları, meteor yağmurunun dinozorları yok eden meteordan 100 kata kadar daha etkili olmuş olabileceğini belirtti.

Yegane yuvamız olan Dünya, 4,5 milyar yıllık ömrü boyunca birbirinden büyük felaketler yaşadı ve hayat, defalarca tamamen yok olma tehlikesi geçirdi. Nature Communications’ta salı günü (dün) yayınlanan bir araştırma, hem Dünya’nın hem de doğal uydusu Ay’ın 800 milyon yıl önce büyük bir asteroit bombardımanına maruz kaldığını ortaya koydu.

Dünya, tektonik aktivitenin oldukça yüksek olduğu bir gezegen olduğundan yüz milyonlarca yıl önce yaşanmış felaketlere ait kalıntılara ulaşmak son derece zor. Buna karşın Ay, tektonik açıdan neredeyse hiçbir faaliyet göstermediğinden yaşanan meteor yağmurlarının izleri milyonlarca yıl bozulmadan varlığını korumaya devam edebiliyor.

Ay'a aynı anda düştüğü tespit edilen 8 meteorun oluşturduğu krater

Bu durumun farkında olan bilim insanları, Japonya’nın Ay’ın yörüngesindeki uzay aracı Kaguya ile ayın yüzeyindeki kraterleri incelediler ve incelenen 59 kraterden 8’inin aynı anda oluştuğuna kanaat getirdiler. İncelenen kraterlerin tamamının çapı 20 kilometrenin üzerindeydi.

Bilim insanları, Ay’dan elde ettikleri verileri Dünya’daki bulgular ile karşılaştırdılar ve yaklaşık 800 milyon yıl önce bir meteor yağmurunun Ay ve Dünya’yı aynı anda vurduğunu belirlediler. Bilim insanlarının açıklamalarına göre söz konusu meteor yağmurunun toplam kütlesi, Meksika’nın Yucatán Yarımadası’na düşerek dinozorları yeryüzünden silen ve Chicxulub kraterini oluşturan meteordan 10 ila 100 kat daha fazlaydı.

Bilim insanlarına göre söz konusu meteor yağmuru, Mars ile Jüpiter arasında bulunan ve iç Güneş sistemi ile dış Güneş sistemini birbirinden ayıran asteroit kuşağından kaynaklanmış olabilir. 800 milyon yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen meteor yağmuru, karasal yaşamın büyük zarar görmesine neden olurken, ani iklim değişikliklerini tetiklediğinden deniz yaşamında da büyük bozulmalara neden olmuştu.