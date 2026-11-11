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Kasım 2026 CUPRA Güncel Fiyat Listesi, İndirimler ve Kampanyalar

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CUPRA, Kasım 2026 döneminde sportif SUV, hatchback, hibrit ve tamamen elektrikli modelleriyle sıfır araç pazarında dikkat çekiyor. İşte CUPRA'nın Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, finansman fırsatları ve kampanya detayları...

Kasım 2026 CUPRA Güncel Fiyat Listesi, İndirimler ve Kampanyalar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

CUPRA, Kasım 2026 döneminde sportif tasarım ve performansı ön plana çıkaran modelleriyle sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Formentor, Terramar ve Leon gibi modellerin yanı sıra markanın elektrikli seçenekleri de ürün gamında bulunuyor.

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Peki CUPRA Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi CUPRA modellerinde kampanya var? İşte CUPRA Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanyalar...

İçerikten Görseller

Kasım 2026 CUPRA Güncel Fiyat Listesi, İndirimler ve Kampanyalar
Cupra Formentor

CUPRA Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Cupra Formentor

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Leon 2.755.000 TL -
Formentor 2.860.000 TL -
Terramar 3.470.000 TL -

CUPRA Kasım 2026 Kampanyaları

CUPRA 2026 Kasım döneminde Terramar ve Formentor modellerinde özel satış fırsatları sunuluyor. Resmi sitesinde belirtilen detaylara göre kampanya 4-30 Kasım 2026 tarihleri arasında CUPRA yetkili satıcılarında geçerlidir. Güncel fırsatlar için yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.

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