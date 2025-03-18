8 günlüğüne gidip 9 ay uzayda mahsur kalan Boeing Starliner mürettebatı, bugün Dünya'ya dönmek için yola çıktı.

Boeing’in Starliner astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gitmişlerdi. Ancak araçta yaşanan sorun, 8 günlüğüne ISS’e gelen bu ikilinin 9 aydır mahsur kalmasına neden olmuştu. İkiliyi evlerine geri döndürecek Crew-10 görevi de nihayet geçtiğimiz günlerde fırlatılmış ve istasyona ulaşmıştı.

Beklenen an geldi. Williams ve Wilmore, SpaceX’in pazar günü istasyona gelen Crew Dragon kapsülüne nihayet binerek Dünya’ya geri dönmek için yolculuğa başladı.

Bu gece Dünya’ya iniş yapacaklar

İkiliyi taşıyan araç, ISS’ten geçtiğimiz saatlerde ayrılarak Dünya’ya dönmek için yola çıktı. Eğer her şey yolunda giderse mürettebat, bugünü yarına bağlayan gece saat 00:57’de Florida sahiline inecek. İkili, Crew-10 mürettebatında yer alan 4 kişiden 2’sinin yerine geçerek gezegene dönüyor.

Aracın inişiyle Butch Wilmore ile Williams’ın 9 aylık ISS macerası sona erecek. İkili, yaptıkları açıklamalarda bu süreçte “mahsur kalmış” gibi hissetmediklerini belirterek iyi ağırlandıklarını ifade etmişlerdi.

*İki astronotun ISS'ten bir görüntüsü.

Williams, ayrılmadan önce kendisine “En çok neyi özleyeceksin?” sorusu yöneltildiğinde “Her şeyi.” cevabını vererek burada pek de kötü zaman geçirmediklerini bir kez daha belirtti. En zorlayıcı kısmın ise ailelerinin onlar için endişelenmeleri olduğunu aktardı.