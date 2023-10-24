A101, 26 Ekim itibarıyla yeniden karavan satışına başlayacağını duyurdu. Geçmişte de karavan satan A101, bu kez daha gelişmiş bir versiyon ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Karavanın fiyatı ise hayli yüksek.

Türkiye'deki en büyük zincir marketlerden A101, zaman zaman ilginç ürün satışları gerçekleştiriyor. Bu bağlamda; şirket geçtiğimiz dönemlerde PlayStation 5'ten tutun da yat ve hatta elektrikli araca kadar hemen her kategoride satış gerçekleştirdi. A101 şimdi, yine gündem olacak bir gelişme ile karşımızda.

A101 tarafından yapılan açıklamalarda, 26 Ekim Perşembe günü itibarıyla karavan satışı yapılacağı belirtildi. Şirket, geçtiğimiz yıl da karavan satmıştı ancak şimdiki model, öncekinden çok daha gelişmiş. Ayrıca pahalı. Peki A101'in satacağı karavan hangi özelliklere sahip olacak? Bu karavanın fiyatı ne kadar olacak?

Bu sefer 199 bin 990 TL'ye satılacak!

A101, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu "Erba 3.40" isimli karavanı 89.999 TL karşılığında satmıştı. Bu kez satılacak olan model ise "Erba 4.00" olarak isimlendiriliyor ve 199.990 TL karşılığında satılacak.

Erba 4.00 karavan özellikleri:

750 kilo altında ve tüm dünyada geçerli O1 sertifikalı.

Dengeleme ayağı.

Fiberglas sandviç sistemi.

2 kişilik ranzaya ek olarak 2 kişilik yatak olabilen masa.

2 ocak ve lavabolu mutfak sistemi.

Duş bölümü.

205W güneş paneli.

12V sürekli çalışan buzdolabı.

Sineklikli cam ve tavan havalandırması.

30 litre hidroforlu temiz su deposu.

A101'in karavan satışına ilişkin sosyal medya paylaşımları:

A101'in geçmişte sattığı ilginç ürünler: