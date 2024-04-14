Avrupa Birliği'nin aşama aşama ilerleyen sıfır emisyon hedefleri, otomobil üreticilerinin canını yakıyor.

Avrupa’daki araç üreticileri, Avrupa Birliği’nin belirlediği hedefler doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak durumundalar. Bunun için apar topar tüm kataloğunu elektrikliye çeviren de var, vakit olduğu sürece rahat davrananlar da. Tabii bunun merkezinde her ne kadar çevre endişesi yatsa da otomobil üreticileri, şu aşamada benzinin yerini alacak bir yakıt bulmuş değil.

Bu yüzden de tartışmalar devam ediyor. Ediyor etmesine fakat Avrupa Birliği’nin takvimi de ilerliyor. Söz konusu takvimde 2020-2024, 2025-2029, 2029-2034 gibi zaman aralıkları için farklı hedefler var ve otomobil üreticilerinden de ilgili zaman aralıklarında bu hedeflere yetişmeleri bekleniyor. Tabii bu nazik bir rica değil. Üreticiler, söz konusu hedeflere uymadıklarında ceza alıyorlar.

2020 hedefleri kapsamında da toplam 552 milyon dolar ceza kesildi.

Bu cezanın 106 milyon dolarını Volkswagen öderken 2020 hedefini 0,75g/km değeriyle kaçırdığını belirtiyor. Jaguar Land Rover ise 3g/km değeri yüzünden 35-43,5 milyon dolar ceza ödedi. Toplam değerleri göremesek de listede Suzuki, Subaru, Bentley, Lamborghini ve McLaren gibi büyük isimler var.

Automotive News Europe’un söylediğine göre Suzuki, hedefini km başına 10,4 gramla kaçırdı. Bu da araç başına neredeyse 1.000 euro ceza ödemesi anlamına geliyor. Araç sayısına vurduğumuzda yaklaşık 160 milyon euro yapıyor. Subaru’da ise km başına 34 gram söz konusu. Bu da araç başı 3.230 euro, toplamda da 52 milyon euro yapıyor.

2020 için emisyon hedefleri, eski NEDC standardında km başı 95 gramdı. Yeni WLTP standardı ise km başına 120 gram olarak belirlemişti. Tabii bu standartlar hem markadan markaya hem marka içindeki araçların sınıflarına hem de kütlelerine göre teker teker belirleniyor.

2022 yılında 91 markadan hedefin üstüne çıkan tek marka Bugatti olmuş fakat yıl içinde sadece 30 adet araç satan şirket, yaptırım almamış.

Konulan bu kurallara uymamak, Avrupa’da kayıtlı araç başına 102 dolarlık (95 euro) cezalarla başlıyor ve bu cezalar, kilometre başına hedefin üstüne çıkan her bir gram karbondioksit ile yıllık olarak çarpılıyor. Alınan para da Avrupa Birliği’nin genel fonuna gidiyor.

Önümüzdeki yıl emisyon hedeflerini yüzde 25 oranında düşürecek olan AB, 2030-2034 aralığında söz konusu hedefi 49,5 g/km yapacak. 2035’te tamamen sıfır emisyonlu araçların Avrupa’da satılması hedefleniyor.