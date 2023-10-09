Otomobil markaları, ekim ayında dikkat çekici kampanyalarla karşımıza çıktılar. Kimi markalar doğrudan indirim yaparken, kimileri ise cazip faiz oranlarına sahip kredi kullandırtıyorlar.

Otomotiv sektörü, ülkemizde tarihin en ilginç dönemlerinden birini yaşadı. COVID-19 pandemisi ile birleşen döviz kuru ve enflasyon, Türkiye'de sıfır otomobillerin yatırım aracı hâline dönüşmesini sağladı. Ayrıca sıfır arabanın bulunmadığı dönemde ikinci el otomobiller, sıfırlardan bile pahalıya el değiştirdi. İşin ilginç tarafı, tüm bunlar yaşanırken satış rekorları kırılıyor olmasıydı. Hatta Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) açıkladığı verilere göre tarihin en iyi eylül ayı da geride kaldı.

Ancak bu durum yavaş yavaş değişiyor gibi görünüyor. Özellikle de Ticaret Bakanlığı tarafından atılan adımlar ile ikinci el otomobil sektörünün ateşi söndürüldü. Öte yandan; sıfır araçlarda da bir bolluk yaşanmaya başlandı. Bununla birlikte, artık haftalık olan zamlar durdu. Hatta bazı markalar, ekim ayında dikkat çeken kampanyalarla karşımıza çıktılar. Kimi markalar fiyat indirimi yaparken, kimileri ise cazip kampanyalarla karşımıza çıktı.

İşte bazı markaların ekim ayı sıfır araba kampanyaları

Toyota

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından biri olan Toyota, Corolla için çok iyi bir kampanya başlattı. Birkaç ay önce 1 milyon TL'nin üstüne çıkan Corolla, bu ay 180 bin TL'ye varan indirim kampanyasına ev sahipliği yapıyor. Toyota Corolla satın almak isteyenler, 120 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle finansman desteğinden de faydalanabiliyorlar.

Citroen

Citroen'in ekim ayı kampanyasında dikkatimizi çeken model C4 X oldu. Marka, bu otomobili için 50 bin TL'ye kadar takas desteği sağlıyor. Ayrıca 25 bin TL'ye varan yakıt çeki ve 250 bin TL kredi için yüzde 1,99 faiz de hiç fena değil. Bu arada; markanın e-C4 X​, C5 Aircross ve C4 gibi diğer modellerinde de çeşitli kampanyalar oluşturduğunu belirtelim.

Fiat

Türkiye'de en çok otomobil satan marka olan Fiat, elektrikli otomobili 500e için dikkat çekici bir kampanya sunuyor. Bu otomobili satın alan tüketiciler, 10 bin TL'lik elektrik için hiçbir bedel ödemeyecekler. Bu arada; markanın Egea için de kampanyası var ancak çok cazip değil. Marka, tüm Egea modelleri için 200 bin TL'ye yüzde 2,99 faizli kredi veriyor.

Renault

Renault'un kampanyası ile SUV grubu ile ilgili. Şirket, ekim ayına özel olarak SUV modellerini satın almak isteyen tüketicilere 100 bin TL'ye kadar takas desteği vadediyor. Ayrıca Austral için 300 bin TL'ye kadar kredi imkânı da sunuluyor. Yüzde 1,69'luk faiz oranı, piyasa koşulları için çok iyi.

Opel

Opel'in başlattığı en iyi kampanya Mokka ile ilgili. Tüketiciler, 250 bin TL'ye kadar 0,99 faizden kredi kullanabilecekler. Ancak bundan daha iyisi şu: Opel, sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bunların birinci derece yakınları için ek indirim kampanyası da sunuyor.

Hyundai

Hyundai, ekim ayına özel "6 ay sonra öde" kampanyası gerçekleştiriyor. Ayrıca Hyundai Bayon için 60 bin TL'ye varan indirim kampanyası yapıldığını da söyleylim.

Dacia

Dacia'nın ekim ayına özel kampanyası, markanın yeni ve yüzde 100 elektrikli otomobili Spring ile ilgili. Bu otomobil için takasa girerseniz 60 bin TL'ye varan takas desteği kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Ford

Ford; Focus, Kuga ve Puma'da yüzde 4 indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanyanın sadece benzinli ve manuel vites otomobiller için geçerli olduğunu belirtelim. Aynı modelleri nakit satın almak isteyenler, yüzde 3 nakit alım indiriminden de faydalanabilirler.

MG

Türkiye'de yeni yeni kendini göstermeye başlayan markalar arasında yer alan MG, elektrikli otomobili MG4 için dikkat çeken bir kampanya sunuyor. Bu kampanya kapsamında yeni bir elektrikli otomobil almak isteyen tüketiciler, 40 bin TL takas desteğinden faydalanabilirler.

Suzuki

Suzuki'de de MG'ye benzer bir kampanya ile karşılaşıyoruz. Tüketiciler, hibrit motorlu Suzuki Swift'e 60 bin TL takas desteği veya 200 bin TL'ye yüzde 0,49 faizle kredi kampanyası ile ulaşabiliyorlar.

Tüm bunlar, sıfır otomobil sektörünün geldiği son noktayı gözler önüne sermeye yetiyor. Bir dönemler kimsenin bulamadığı, bulan kişinin de ekstra ödeme yapmak zorunda kaldığı sıfır arabalar, artık eskisi gibi kampanyalara ev sahipliği yapıyorlar...