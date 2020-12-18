ABD'nin 38 eyaleti, Google'a yönelik bir tekelcilik davası açtı. Tüm dünyada kullanılan "Google Arama" hizmetine yönelik açılan bu dava, Google'ı zora sokacak gibi görünüyor. Otoritelere göre Google, internet araması sonuçlarıyla rakiplerine zarar verip, tekelleşmeyi amaçlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üç yeni tekelcilik davasıyla karşı karşıya. ABD'nin 38 eyaletinde ortak olarak açılan davalar, şirketin dünya çapında sunmuş olduğu arama hizmetini kapsıyor. Otoritelerin iddialarına göre Google, arama sonuçlarını sunarken rakiplerine zarar veriyor, kendi hizmetlerini ön plana çıkarıyor. İddialara göre Google, bunlara ek olarak sesli asistanında da varsayılan arama motoru olarak kendinden başkasını tercih etmiyor.

Otoritelerin dava başvurularında, Google'ın tekelleşmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Yazılı evraklarda yer alan bilgilere göre Google, rakiplerini ortadan kaldırarak, tüketicileri kendine mahkum bırakmak istiyor.

Google: Arama sonuçlarının yeniden tasarlanması, tüketiciye zarar verir

Google, açılan davalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Büyük şirketlerin incelenmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Google, mahkeme sürecine katkı sağlamaya hazır olduklarını belirttiler. Davanın amacının tekelcilik olmadığını savunan Google, istenen esas şeyin yapılması durumunda, yani arama sonuçlarının yeniden tasarlanmasıyla, tüketicilerin aradıklarını doğrudan bulmalarının zorlaşacağı ifade ediliyor.

ABD'de açılan dava, Colorado ve Nebraska eyaletlerince yönetiliyor. Davaya dahil olan diğer eyaletler arasında Kuzey Carolina, Utah, Arizona, Lowa, Tennessee ve New York gibi büyük yönetimler de bulunuyor. Atılan adımların, ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan ve doğrudan Google'ı hedef alan başka bir davayı destekleyeceği düşünülüyor. Davaların nasıl sonuçlanacağını ise zaman gösterecek.