ABD hükümetinin bazı Orta Doğu ülkelerine yapay zekâ çipi ihraç edilmesini kısıtladığı açıklandı. AMD ve NVIDIA, bu kısıtlamayı pek de önemsemedi. ABD, neden böyle bir karar aldığını da açıklamadı.

ABD hükümetinin NVIDIA ve AMD ile ilgili dikkat çeken bir karar aldığı açıklandı. Edinilen bilgilere göre hükümet, yarı iletken üreticilerinin yapay zekâ odaklı çiplerini, Orta Doğu'daki bazı ülkelere ihraç etmesine kısıtlama getirdi. ABD yönetimi, bir süredir Çin'e ihracat ambargosu uyguluyordu ancak Orta Doğu ülkelerinin nereden çıktığı belli değil. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiler, bunun yapay zekâ sektöründe çok da bir öneme sahip olmayacağını gözler önüne seriyor.

ABD hükümetinin aldığı karar, NVIDIA'nın A100 ve H100 çipleri ile AMD'nin MI250 çiplerini kapsıyor gibi görünüyor. Geçmişte özellikle de Çin'e yönelik kısıtlamalar uygulayan hükümet, şimdi bunu bazı Orta Doğu ülkelerine genişletti. NVIDIA, AMD ve ABD hükümeti, bunların hangi ülkeler olduğuna ilişkin de bir açıklama yapmadı. Ancak Orta Doğu ülkeleri ile Çin arasındaki ilişkileri irdelemek gerek. Çin'le yakın ilişkilere sahip olan Orta Doğu ülkeleri, ABD hükümetinin böyle bir karar almasına yol açmış gibi görünüyor.

AMD de NVIDIA da önemli bir gelir kaybı beklemiyor

NVIDIA ile AMD, yayımladıkları son mali durum raporlarında Orta Doğu ülkelerine değinmediler. Özellikle de NVIDIA, milyarlarca dolarlık satışların özellikle de ABD, Çin ve Tayvan'a yapıldığını açıklamıştı. Şirkete göre gelirin sadece yüzde 10 kadarlık bölümü, söz konusu 3 ülkenin dışındaki pazarlardan elde edildi. AMD için de benzer bir durum olası. NVIDIA tarafından Reuters'a verilen demeçte, ABD hükümeti ile temas halinde olunduğu, bu durumun gelirleri önemli ölçüde etkilemeyeceği belirtildi. AMD'den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ABD hükümeti adına konuşan isim Ticaret Bakanlığı sözcüsü oldu. Sözcünün açıklamasına göre alınan karar, bir yasaklama veya kısıtlama değil. Hükümet yetkilisi, Orta Doğu ülkelerine hâlâ satış yapılabileceğini ancak bunun için lisans gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır hayatımızın bir gerçeği olan çip savaşları, ABD hükümetinin el altından alacağı kararlar ile bambaşka bir boyuta evrilecek gibi duruyor...