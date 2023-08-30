Google ve NVIDIA, yapay zekâ teknolojileri için yeni bir iş birliği yaptı. Google Cloud ile kendi sistemlerini optimize eden NVIDIA, DGX GH200 isimli süper bilgisayarını da Google Cloud müşterilerinin hizmetine açtı.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile GPU sektörünün kralı NVIDIA, yapay zekâ teknolojilerinin müşterilere daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir iş birliği yaptı. Çok yönlü iş birliği, özellikle de kurumsal geliştiricilerin işine yarayacak. Çünkü sunulacak avantajlarla süper bilgisayarlara ihtiyaç duyacak geliştiricilerin, Google ve NVIDIA'ya ait sistemleri kullanmaları sağlanacak.

NVIDIA ile Google tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yeni bir yapay zekâ altyapısı ve bir yazılım oluşturuldu. Yeni sistem, geliştiricilerin Google Cloud aracılığıyla özel yapay zekâ modelleri geliştirmelerini ve bunları dağıtmalarını sağlayacak. NVIDIA tarafından geliştirilen donanımlar, tüm bu süreç için yönetici olacak. Artık müşteriler, Google DeepMind gibi Google'ın yapay zekâ ekiplerinin kullandığı sistemlere ulaşabilecekler.

Yapay zekâ odaklı araçların sayısında patlama yaşanacak

Google, devasa dil modellerinin geliştirilebilmesi için PaxML olarak isimlendirdiği bir framework kullanıyor. İşte bu framework, artık NVIDIA'nın hızlandırılmış yapay zekâ teknolojileri ile optimize edildi. Şirketin A100 ve H100 gibi GPU'ları, artık PaxML üzerinden geliştirilen yapay zekâ dil modellerini hızlıca algılayıp, çalışmaya başlayacak. NVIDIA H100 destekli Google Cloud A3 isimli sanal makineler, Google Cloud ile tüm geliştiricilere sunulacak. Ayrıca Google'ın yapay zekâ geliştirme platformu Vertex AI de NVIDIA H100 destekli olacak.

Google ile NVIDIA arasındaki iş birliğinin kapsamı bunlardan ibaret değil. NVIDIA'nın süper bilgisayar sistemi DGX GH200, artık Google Cloud müşterilerinin erişiminde olacak. DGX Cloud ile entegre çalışacak sistem, bir web sayfası üzerinden yapay zekâ teknolojileri geliştirilmesini sağlayacak. Kurumsal geliştiriciler, isterlerse NVIDIA AI Enterprise sistemine de Google Cloud aracılığıyla ulaşabilecekler. Ayrıca Google Cloud, daha çok yapay zekâ destekli ses ve görüntü işlemlerinde tercih edilen NVIDIA L4 GPU'lar için de destek verecek. L4 GPU'ların, benzerlerine kıyasla yüzde 99 verimli olduğunu ve 120 kata kadar yüksek performans sunabileceklerini belirtelim.