ABD'den BioNTech'in Koronavirüs Aşısına Tam Kullanım Olayı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in mRNA tabanlı koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. 44 bin kişinin verisini inceledikten sonra bu onayı veren uzmanlar hem ABD'de hem de diğer ülkelerde yeni bir dönemin başlamasına neden olabilirler.

2020 yılının başından beri hayatımızı esir almış durumda olan koronavirüs pandemisinin tek çaresi, en azından şimdilik aşı gibi görünüyor. Bilim insanları tarafından yapılan sayısız açıklamada insanların bir an önce aşı vurulmaları gerektiği ifade ediliyor. Ancak aşıya karşı olan hiç de azımsanamayacak bir kesim, aşının güvenliği konusunda emin olamadıklarını söyleyip, toplumsal bağışıklığın önüne geçiyor. Şimdi ise aşı karşıtlarının da içini rahatlatabilecek önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in birlikte ürettiği mRNA tabanlı koronavirüs aşısına tam kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı, bilim dünyasında çok daha sağlam bir noktaya oturmuş oldu. Zira aşının tam kullanım onayı, ülke genelinde aşının zorunlu tutulabileceği anlamına geliyor.

Tam kullanım onayı, 44 bin kişinin verisinin incelenmesinden sonra verildi

FDA'nın Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısına verdiği tam kullanım onayı, aralarında Türkiye, ABD, Güney Afrika, Güney Amerika ve Avrupa Birliği'nde bu aşıyı vurulmuş olan 44 bin kişinin verisinin incelenmesinden sonra verildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, uzunca bir süredir Türkiye'de de uygulanan koronavirüs aşısına geçtiğimiz yılın aralık ayında acil kullanım onayı vermişti.

The Washington Post tarafından servis edilen bilgiler, aşılama sürecinde yalnızca ABD'de değil, dünya genelinde yeni bir dönemin başlayacağı anlamına geliyor. Zira uzmanlara göre FDA'nın verdiği tam kullanım onayı, insanların aşı konusunda ikna olmalarını sağlayacak. Böylelikle daha fazla insan aşı vurulacak. Ayrıca bu kararla aşı zorunluluğu da kimi ülkelerde devreye girebilir...