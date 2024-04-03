ABD ve Birleşik Krallık, yapay zekânın güvenliği konusunda iş birliği yapacaklarını duyurdu. Ülkeler, güvenlik endişeleri konusunda testler de dahil birçok ortak çalışma yürütecek.

Dünya çapından yetkililer, yapay zekânın oluşturduğu riskler nedeniyle bu konu hakkında önlemler almaya başlamıştı. Örneğin Avrupa Birliği, daha birkaç hafta önce dünyanın ilk büyük yapay zekâ yasasını resmen kabul etmişti. Bugün ise ABD ve Birleşik Krallık’tan bu tarz bir hamle geldi.

ABD ve Birleşik Krallık yönetimi, güvenlik riski teşkil eden yapay zekâ modellerini izlemek ve yönetmen üzere iş birliğine gitti. İki ülke de bu ortaklık kapsamında beraber çalışmalar yürütecek, en az bir ortak güvenlik testi gerçekleştirileceğini de ekleyelim.

İki ülke; bilgi paylaşımı, personel değişimi ve teknik araştırma yapabilecek

Hem ABD hem de Birleşik Krallık, yapay zekâ konusunda güvenliğin en büyük endişe kaynağı olduğu konusunda hemfikir. ABD Başkanı Joe Biden, daha önce şirketlerin güvenlik testlerini raporlamasını emretmişti. Öte yandan Birleşik Krallık Başbakanı Rushi Sunak da OpenAI, Meta ve Google gibi şirketlerin araçlarının incelenmesine izin vermesi gerektiğini ifade etmiş ve ülkede “Yapay Zekâ Güvenliği Enstitüsü” kurmuştu.

Bugünkü ortaklık da bu çabaların birleştirileceğini gösterdi. Anlaşma; teknik araştırma, personel değişimi ve bilgi paylaşımı gibi konuları kapsıyor. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ise hükûmetin “dünya çapında yapay zekâ güvenliğini artırmak için” diğer ülkelerle bu tarz ortaklıklar gerçekleştirmeye kararlı olduğunu ekliyor. Yani yakında daha fazla ülkeden böyle hamleler görebiliriz.

Avrupa Birliği’nin önümüzdeki yıllarda yürürlüğe girecek yapay zekâ yasasının detayları için: