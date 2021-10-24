ABD'ye İhraç Edilen İkinci El Tıbbi Eldivenler Bulundu

CNN, yaptığı bir soruşturma sonucunda ABD’ye ithal edilen kullanılmış tıbbi eldivenler buldu. COVID-19 pandemisinde hijyen ayrı bir önem kazanmışken, bu durum görenleri ve duyanları tedirgin ediyor.

COVID-19 pandemisiyle birlikte hayatımızda önem kazanan meselelerin başında hijyen geliyor. Pandemi dönemi dolayısıyla hijyen alışkanlığımız başta olmak üzere insanlar arası fiziki ve sosyal mesafeler, günlük rutinler ve daha birçok şey değişti. Özellikle sağlık sektöründe hijyen bu dönemde büyük bir öneme sahip.

Zaman zaman hastanelerde hijyen kurallarına dikkat edilmediği görülüyor ve duyuluyor. Fakat Bangkok’ta ulaşılan ve Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç edilmek üzere hazırlanan bu kullanılmış tıbbi eldivenler görenleri tiksindiriyor.

Temizleniyor, paketleniyor ve yeni gibi ihraç ediliyor

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ulaşılan kullanılmış eldivenlerin bazıları gözle görülür şekilde mevcut kiriyle, hatta bazıları da üzerinde halen kan lekeleriyle ihracat için hazırlanmayı bekliyordu. Taylandlı yetkililer, bu eldivenlerin bulunduğu depoya yönelik baskın düzenlendiğini fakat göçmen işçilerin eldivenleri yeni gibi göstererek satmak için tekrar organize olduklarını belirtti.

ABD başta olmak üzere dünyanın her tarafına ihraç edilen eldivenlerden dolayı ABD ve Tayland’da soruşturmalar devam ediyor. Dolandırıcılıklarla dolu olan bu endüstrinin ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan uzmanlardan Douglas Stein, özellikle dünya genelinde pandemi devam ederken şu anda dünyadaki en tehlikeli ürünün bu eldivenler olduğunu söyleyerek, "Muazzam miktarda kötü ürün geliyor. ABD'ye çok sayıda pis, ikinci el ve standartların altında eldivenler geliyor. Öyle görünüyor ki, federal yetkililerin çoğunluğu durumu ancak şimdi anlamaya başlıyorlar" dedi.