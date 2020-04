ABD'de Genç ve Orta Yaşlı Koronavirüs Vakaları Hızla Artıyor

Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'den gelen yeni bilgiler, salgının daha da ürkütücü boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Çünkü dünya genelinde salgının gençleri etkilemediğine inanılsa da New York'ta tedavi altına alınan genç ve orta yaşlı vaka sayısının her geçen gün ciddi bir ivmeyle yükseldiği görülüyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına COVID-19 salgını tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 1 milyon 611 bin 981'ye enfekte olan virüs, 96 bin 783 kişinin ölümüne yol açtı. Bilim insanları ve hükümetler, salgının önüne geçebilmek için çabalıyor olsalar da COVID-19 hastalığı için nihai bir tedavi yönteminin olmayışı, işleri daha da zora sokuyor.

Çin, koronavirüsün çıktığı ilk yerdi. Ülke, verdiği binlerce kayıptan sonra salgını kontrol altına almayı başardı. Hatta koronavirüsün çıkış noktası olan Wuhan kentinde yaşam, yavaş yavaş normale dönüyor. Ancak dünyanın çok büyük bir bölümü hala bu salgınla başa çıkmaya çalışıyor. Bu ülkelerin başında da dünyanın süper gücü olan ABD geliyor ve ülke, şu sıralar ciddi anlamda çaresiz kalmış durumda.

ABD, şu an dünya genelindeki salgının neredeyse 3'te 1'ini tek başına oluşturuyor. Ülke bugüne kadar, 466 bin 299 koronavirüs vakası onayladı. ABD'deki 16 bin 686 kişi ise COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakamlar ABD'nin, koronavirüs salgınındaki yeni merkez üs olduğunu gösteriyor. ABD'den gelen son haberler ise koronavirüsün gençleri etkilemediği yönündeki yaygın inanışın gerçeği yansıtmayabileceğini ortaya koyuyor.

Bloomberg'de yer alan bir habere göre ABD'nin New York şehrinden elde edilen son rakamlar, koronavirüs salgınının genç ve orta yaşlılar arasındaki yaygınlığının her geçen gün biraz daha yükseldiğini ortaya koyuyor. İlgili habere göre New York'taki hastanelere COVID-19 nedeniyle başvuru yapan her 5 kişiden 1'i, 44 yaşın altında.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda onaylanmış COVID-19 vakalarının yüzde 10 ile yüzde 15 arasındaki bölümünün 50 yaş altı vakalardan oluştuğunu belirtmişti. Ancak Bloomberg'de yer alan haber, bu oranın yükselmeye müsait olduğunu, ilerleyen günlerde genç ve orta yaşlı insanların da risk grubuna dahil edilebileceğini gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta New York'taki bir hastaneye başvuru yapan 32 yaşındaki bir genç, soğuk algınlığı teşhisi ile evine geri gönderilmiş. Ancak bu kişi, şikayetlerinin kesilmemesi üzerine 4 gün sonra yeniden hastaneye başvurmuş ve bu kez nefes darlığı şikayetinin başladığını da bildirmiş. Bu konuyu Bloomberg'e anlatan Dr. Kaedrea Jackson; "Bana bakıp ölecek miyim dedi. Yaşadığı ölüm korkusunu gözlerinde görebildim. Çok genç." ifadelerini kullandı.