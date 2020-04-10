Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kapsamı gün geçtikçe artıyor. Sosyal mesafenin korunması gerekteği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, spor yaparken de uyulması gereken kurallar olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle koşu, yürüyüş, bisiklet gibi spor aktiviteleri, karantinanın uygulandığı çoğu ülkede kısıtlamalardan muaf tutuldu. Belçika'nın KU Leuven ile Hollanda merkezli TU Eindhoven üniversitelerinin birlikte yaptıkları araştırmada, spor yaparken hareket halindeki kişinin özellikle geride bıraktığı hava akımından kaçınmanın önemini belirtiyor.

Birçok ülkede uygulanan 1-2 metrelik sosyal mesafenin korunması kuralı, kapalı ortamlarda ya da dışarıda hareketsiz halde iken virüsten korunmak için ideal bir mesafe olarak görülüyor. Koşu veya yürüyüş yaparken bu durum değişiyor. Çünkü koşan ya da yürüyüş yapan kişi nefes alıp verirken, hapşırırken veya öksürürken ağzından çıkan damlacıklar geride kalıyor. Bu yüzden arkada kalan kişi, önünde koşan veya yürüyen kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Üniversitelerdeki araştırmacılar, sonuca bu çalışmada oluşturdukları simülasyonlar sonrası ulaştılar. Çalışmada yan yana, çaprazlama olarak birbirinin arkasında olanlar ile aynı çizgi üzerinde birbirinin arkasında olanların hareket halindeyken ortaya çıkardıkları salya partikülleri simüle edildi.

Araştırma sonrası ortaya çıkan sonuçlar hareketli grafikler yardımıyla canlandırıldı. Bu sonuçlara göre koşan kişinin arkasında bıraktığı damlacıklardan oluşan bulut kümeleri net bir şekilde görülüyor.

Araştırma ekibinden Prof. Bert Blocken, yalnızca öksürme ya da hapşırma gibi daha güçlü bir refleksle yapılan hareketler sonucu değil, spor sırasında nefes alıp verirken de geride partiküler bıraktığını söyledi. Blocken, hareket halindeki kişinin geride bıraktığı damlacıkların hemen yere düştüğünü fakat bunun, arkadaki kişinin yakın ya da uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini belirtti. Simülasyona göre spor yapan kişilerin aynı çizgi üzerinde arka arkaya olmaları, bulaşıcı hastalık kapma riskini de artırıyor.

Araştırmacılar, kişiler arasında aynı çizgi üzerinde yürüyüş yapanların arasındaki güvenli mesafenin en az 4-5 metre olduğunu, koşu ya da bisiklet sporu yapanlar arasında ise 10 metre olması gerektiğini belirtiyor.