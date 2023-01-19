Uzun zaman sonra rahat bir nefes alan kripto para yatırımcısı, ABD'den gelen haberlerle yeniden sarsıldı. Neyse ki korkulan olmadı ve ABD'nin "uluslararası eylem planı" diye lanse ettiği açıklama, piyasalarda önemli bir düşüşe yol açmadı.

Dün akşam saatlerinde, tüm kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir olay yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığı'nın kripto paralarla ilgili "uluslararası eylem planı" açıklayacağı ifade edildi. Bu açıklamadan hemen sonra ise piyasalarda bir karmaşa oldu. Duyurudan önce 21 bin doların üzerinde olan Bitcoin (BTC), haberlerin yayılmaya başlaması ise 20 bin 550 dolar seviyelerine geriledi. Bu ani düşüş, altcoinlerde de fiyat kaybı yaşanmasına yol açtı.

Peki bu süreçte neler oldu? ABD ne açıkladı? Bitcoin neden düştü? Şimdi sizlere, hepsini tek tek anlatacağız. Hazırsanız başlayalım.

Her şeyden önce fiyat grafiğini inceleyelim:

Coinmarketcap verilerine baktığımızda, Bitcoin'deki yaklaşık 1.000 dolarlık düşüşün 18:20 sularında yaşandığını görüyoruz. Saatler 19:45'i gösterdiğinde, fiyat 20 bin 550 dolar seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Buna paralel olarak başta Ethereum olmak üzere tüm altcoinlerde fiyat düşüşü gerçekleşti. Bazı kripto para birimlerindeki düşüş şöyle oldu:

Ethereum ( ETH ): 1.599 dolardan 1.510 dolara

): 1.599 dolardan 1.510 dolara Binance Coin ( BNB ): 300 dolardan 280 dolara

): 300 dolardan 280 dolara Ripple ( XRP ): 0,40 dolardan 0,37 dolara

): 0,40 dolardan 0,37 dolara Dogecoin (DOGE): 0,09 dolardan 0,08 dolara

Gelelim sadede... ABD tam olarak ne açıkladı?

ABD Adalet Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, pek çok kişinin adını bile duymadığı Rusya merkezli kripto para borsası Bitzlato’ya el koyulduğu açıklandı. Borsa kurucusunun Miami'de gözaltına alındığını açıklayan yetkililer, Fransız hükümeti ve ABD Hazine Bakanlığı'nın da olaya dahil olduğunu ifade ettiler. Adalet Bakanlığı, Bitzlato’nun kara para aklama aracı haline geldiğini belirttiler...

ABD'den gelen haber bundan ibaret değildi. Açıklamalara paralel olarak Bloomberg'de dikkat çeken bir haber yayınlandı. Yapılan açıklamalarda, kripto para borsaları arasında yer alan Genesis'in iflas başvurusu için hazırlandığı belirtildi. Ancak bu da yatırımcılar için önemli değildi. Zira Genesis, zaten FTX isimli borsanın iflas açıklaması yaptığı dönemde likidite sorunları yaşadığını duyurmuş, aslında çoktan iflas ettiğini ima etmişti.

Saat 20:15 sularında Bitcoin tekrar şaha kalktı!

ABD'den gelen açıklamalar, yatırımcıları bir nebze de olsa rahatlattı. Öyle ki 19:50 sularında 20 bin 557 dolara kadar gerileyen Bitcoin, saat 20:15 itibarıyla 21 bin doların üzerine çıktı. O saat itibarıyla inişli çıkışlı hareketler gösteren Bitcoin, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 20 bin 740 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Olan bilinçsiz yatırımcıya oldu!

ABD'nin açıklama yapacağı haberleri, piyasalarda FUD etkisi yarattı. Yani insanlar, ani bir düşüş yaşanacağı korkusuna girerek panik satışları yapmaya başladılar. Daha yüksek fiyattan alan yatırımcı, panikle satış yapması sonucunda zarar etmiş oldu...