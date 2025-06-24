ABD, veri gizliliği ve şeffaflık konularında "yüksek riskli" olduğu gerekçesiyle temsilciler meclisi çalışanlarının WhatsApp kullanmasını yasakladı. Söz konusu yasak, önümüzdeki günlerde Türkiye'de de benzer tartışmaları gündeme getirebilir.

Axios tarafından paylaşılan bir habere göre ABD Temsilciler Meclisi’nde çalışan memurlar artık WhatsApp’ı resmi cihazlarında kullanamayacak. Bu karar, Temsilciler Meclisi’nin Baş İdari Görevlisi tarafından gönderilen bir e-posta ile resmen duyuruldu.

Mesajda, WhatsApp’ın güvenlik açıkları nedeniyle “yüksek riskli” olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Bu yasak, sadece telefonlarla sınırlı değil; masaüstü uygulamaları ve web sürümleri dahil tüm resmi cihazlarda geçerli. Görevlilere, cihazlarında hâlihazırda WhatsApp varsa kaldırmaları yönünde uyarı yapıldı.

WhatsApp, casuslukla değil veri gizliliği sorunlarıyla suçlanıyor





ABD'li yetkililer, WhatsApp’ı doğrudan bir casusluk aracı olarak nitelemiyor. Zaten uygulama geçtiğimiz aylarda sıkça gündeme gelen TikTok’un aksine, doğrudan Amerikalı Meta’ya ait. Ancak buna rağmen, uygulamanın nasıl veri topladığı ve bu verileri nasıl sakladığı konusundaki şeffaflık eksikliği ciddi bir sorun olarak görülüyor.

Temsilciler Meclisi'nin siber güvenlik ofisi, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme sunsa bile, yedek verilerin bulutta şifrelenmeden saklandığını ve bu durumun kullanıcı gizliliği açısından risk oluşturduğunu belirtiyor. Yani burada bir “casusluk” ya da “yabancı ülke etkisi” endişesi yok, doğrudan teknik güvenlik ve veri gizliliği kaygısı var.

"Türkiye'deki kullanıcılar riskte mi?" tartışmaları yakın

Bu kararı Türkiye açısından düşündüğümüzde, oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. WhatsApp, ABD merkezli bir uygulama olmasına rağmen bile anavatanında bu düzeyde bir güvenlik kaygısıyla resmi kurumlarda yasaklanıyorsa, Türkiye’deki kullanıcılar için risk seviyesi daha da yüksek olabilir.

Özellikle kamuya ait bilgilerle ilgilenen memurlar ve hassas kurumsal iletişim yürüten bireyler için bu durum uyarıcı nitelikte. Türkiye’de on milyonlarca kişi WhatsApp üzerinden hem kişisel hem iş amaçlı kritik bilgiler paylaşıyor. Önümüzdeki dönemde WhatsApp’ın Türk kullanıcılar için güvenlik riski taşıdığı tartışmalarını görebiliriz.

Türkiye'de kamuda yerli WhatsApp alternatifleri gelecekte zorunlu olabilir





Türkiye’de devlet kurumlarında WhatsApp hâlâ oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Ancak son yıllarda HAVELSAN gibi yerli firmalar tarafından geliştirilen yerli ve güvenli mesajlaşma uygulamaları, kamu personeline alternatif olarak sunulmaya başladı. Bu uygulamaların, veri trafiğinin tamamen Türkiye sınırları içinde kalmasını sağlayarak dijital egemenlik ve veri güvenliği konusunda avantaj sağladığı ifade ediliyor.

ABD’de alınan bu tür kararlar, Türkiye’de de dijital güvenlik konusunda daha sıkı politikaları gündeme getirebilri. Özellikle seçim süreçleri, kamu ihaleleri veya kritik yazışmalar gibi hassas alanlarda WhatsApp yerine yerli alternatiflerin kullanılması için zorunlulukların devreye girmesi söz konusu olabilir. Tabii henüz bu konuda yapılmış resmi açıklamalar bulunmadığını belirtelim.

Peki, Türkiye’de WhatsApp’a alternatif olarak hangi uygulamalar tercih edilebilir? Kullanıcı gizliliği ön planda olan Signal, uçtan uca şifreleme özelliğiyle öne çıkıyor. Apple cihaz kullanıcıları içinse iMessage ve FaceTime yine güvenli ve entegre alternatifler arasında yer alıyor. Yerli uygulamalar tarafında ise HAVELSAN’ın geliştirdiği çözümler dışında, BİP gibi bazı Türk Telekom altyapılı seçenekler de dikkat çekiyor. Elbette her alternatifin kendine göre artı ve eksileri var; ama en azından olası bir yasak durumunda birden fazla seçeneğin olduğunu bilmek kullanıcılar için önemli.

WhatsApp alternatifi uygulamaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz: