ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, kripto para birimleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetlerinin olmadığından bahseden Powell, sorunun stabil coinlerde olduğunu, bunlara bir düzenleme gerektiğini belirtti.

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçları kripto paralar, özellikle de geleneksel finans sistemlerini destekleyenlerin bir numaralı hedefi olmuş durumda. Zira insanların kripto paralara yatırım yapması ve bu sektördeki toplam piyasa hacminin 2 trilyon dolar civarında olması, geleneksel dünya düzenini değiştirmekle tehdit ediyor.

Özellikle de hükümetler ve finans sistemlerini yöneten isimler, kripto paralara oldukça net bir tutum sergiliyorlar. Bu tutum, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça olumsuz. Ancak şimdi, konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, kripto paraları yasaklamayı düşünmediklerine dair bir açıklamada bulundu.

FED'in esas meselesi, stabil coinler gibi görünüyor

Kripto paralar için net bir şekilde "Hayır, onları yasaklama niyetimiz yok." diyen FED Başkanı Powell, stabil coinlere dikkat çekti. "Stabil coinler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur." ifadelerini kullanan Powell, bu açıklamasıyla stabil coinlere yönelik bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizdi.

FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklamalarda stabil coinlere değinilmesinin bir nedeni var. Stabil coinler, doğrudan dolara endeksliler. Yani stabil coinlerden olan Tether ya da USD Coin gibi kripto para birimleri, daima 1 dolar civarında seyrediyor ve yüzde 1'lik yükseliş ya da düşüş gösteriyorlar. İşte bu durum, ABD için pek de iyi değil. Zira özellikle Tether, yıllardır hayatımızda ve oturmuş bir sistemi var. Şayet ABD Merkez Bankası doların dijital versiyonunu oluşturmak isterse, Tether nedeniyle amacına ulaşmakta muhtemelen başarısız olacak. Neticede doların dijital versiyonu olarak kullanılan kripto para birimleri yıllardır hayatımızın içerisinde...