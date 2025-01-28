Girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı Marc Andreessen, yapay zekâ sektörüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, yapay zekânın geleceğini sorgulamanıza neden olacak.

Her geçen gün biraz daha gelişen yapay zekâ sektörü, ilk günden beri insanların işini elinden alacağı tartışmaları ile gündemde. Bazı kesimler, geliştirilen yapay zekâ modellerinin insanlardan çok daha iyi bir noktaya geleceğine, bunun doğal bir sonucu olarak da insanların yaptığı işleri ellerinden alacağına inanıyorlar. Bazıları ise bunun anlamsız bir kuruntu olduğunu düşünüyor.

Şimdiyse bu tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak bir gelişme yaşandı. Özellikle teknoloji alanına yoğunlaşan ve yapay zekâya da önemli yatırımlar yapan girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in kurucu ortağı Marc Andreessen, X hesabında dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bu açıklama, yapay zekânın nihai hedefinin ne olduğunu çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor gibi görünüyor.

Marc Andreessen tarafından yapılan açıklama şöyle:

İnsanların aldığı paranın yapay zekâ nedeniyle mantıksal ve zorunlu olarak çöktüğü bir dünya , üretkenlik büyümesinin tavan yaptığı, mal ve hizmetlerin fiyatlarının neredeyse sıfıra düştüğü bir dünyadır. Tüketici bolluğu. İhtiyacınız ve istediğiniz her şeyi kuruşlar karşılığında alabilirsiniz.

Tahmin edebileceğiniz üzere Marc Andreessen, para ile olan işi bitiren bir isim. Yani bu milyarder adam dilediği her şeye hiçbir şekilde düşünmeden ulaşabilir. Fakat biz sıradan insanlar için durum pek böyle değil. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde yapılan açıklamanın biz sıradan kişiler için çok da hayırlı olmadığını düşünebiliriz. Tabii burada şöyle bir detay da var. Andreessen, bu açıklamada ütopik bir dünyadan bahsediyor. Böyle bir dünya hiçbir zaman olmayabilir.