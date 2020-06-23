Acer, Yeni Predator XB3 Serisi Oyuncu Monitörlerini Tanıttı

Oyunculara yönelik ürettiği ekipmanlarla bilinen Acer, 240 Hz ekran yenileme hızına sahip yeni Predator XB3 serisi oyuncu monitörlerini tanıttı. 4 farklı monitörden oluşan Predator XB3 serisi, eylül ayının sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, oyunculara hitap eden yeni Predator XB3 serisi monitörlerini tanıttı. Dört yeni modelle karşımıza çıkan Predator XB3 serisi; 31,5 inç Predator XB323QK NV, 27 inç Predator XB273U GS ve Predator XB273U GX, 24,5 inç Predator XB253Q GZ modelleriyle birlikte geliyor.

Tümü IPS LED panel üzerine inşa edilen bu yeni monitör serisi, 240 Hz’e kadar desteklenen ekran yenileme hızıyla tamamen oyunculara özel olarak üretildi. Acer Predator XB3 monitörleri, sınıfındaki diğer IPS ekranlardan ayıran en temel farksa FreeSync Premium Pro ve G-Sync uyumluluğunu desteklerken 0,5 ms tepki süresine sahip olması.

Yeni Acer Predator XB3 monitörler neler sunuyor?

Oyuncular olarak hepimiz RGB aydınlatmaların öne çıktığı donanımları seviyoruz. Bu durumun farkında olan Acer da oyunculara özel olarak ürettiği yeni Predator XB3 serisinde RGB aydınlatmalara yer vermiş ancak diğer monitörlerden farklı olarak Predator XB3 serisinde RGB aydınlatmalar ekranın arkasına değil, hemen alt tarafına yerleştirilmiş.

Ekran kısmına geçtiğimizdeyse 240 Hz’e kadar yenileme hızına ve 0,5 ms tepki süresine sahip olduğunu daha önce belirttiğimiz yeni seride, 2560 x 1440 piksel çözünürlük destekleniyor. Bununla birlikte DisplayHDR 400 desteğinin de bulunduğu monitörler, yüksek kontrast ve renk doğruluğuyla etkileyici görüntüler sunabiliyor.

Yeni Predator XB3 monitörlerin çıkış tarihi ve fiyatı:

Tayvan merkezli teknoloji ve donanım üreticisi Acer, Predator XB3 oyuncu monitörlerini önümüzdeki eylül ayının sonunda piyasaya sürecek. Monitörlerin, 429 dolardan (2.937 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.