Türk müziğinin bir diğer efsane ismi Cem Karaca için de beyaz perde hazırlıklarına başlandı. Cem Karaca filminde ünlü sanatçıyı canlandıracak oyuncu açıklandı.

Türk sineması, Dilberay, Müslüm Gürses ve Barış Akarsu gibi örnekleriyle birlikte müziğimizin ikonik isimlerine odaklanmaya başlamışken geçtiğimiz dönemde, bir diğer efsane isim için beklenen haber gelmişti. Cem Karaca’nın filmi için çalışmalara başlanmıştı.

Türkiye’de rock müziğinin mimarlarından olan ismin filmi, Dilberay ve Barış Akarsu: Merhaba filmlerinin de yapımcılığını üstlenen Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından üstlenilecek. Film için danışmanlık, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresi tarafından sunulacak. Film, “Cem Karaca” adını taşıyacak.

Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu canlandıracak!

Cem Karaca filminde efsane besteciyi canlandıracak isim açıklandı. Son dönemde Ayla, Taçsız Prens ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerle kendisini gösteren İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca’yı canlandıran isim olacak. Kendisi, rolü hakkında şu açıklamaları paylaştı:

“Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım.

Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor.”

Filmin senaryosu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu yer alıyor.