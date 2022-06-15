Spor giyim devi Adidas, Nike'ın mobil uygulamalarına karşı patent ihlali davası açtı. Dava, Adidas'ın Nike'a açtığı ilk dava oldu.

Çağın en büyük rekabet eden ikililerinden birisi olan Nike ve Adidas, bir taraftan gelen yeni bir ihlal iddiasıyla tekrar mahkeme yoluna hazırlanmaya başladı. Bu seferki ihlal suçlamasıysa ilk kez Adidas tarafından Nike’a karşı yapıldı. Adidas, Nike’ın mobil uygulamaları ve ayakkabı giyme teknolojilerinin kendi patentlerini ihlal ettiğini öne sürdü.

Doğu Teksas Federal Mahkemesi’ne sunulan dava dosyasında Adidas, Nike’ın Run Club, Training Club ve SNKRS mobil uygulamalarının ve Adapt sisteminin; egzersiz takibi, ‘akıllı ayakkabı’ sistemi ve diğer teknolojiler konusundaki 9 patenti ihlal ettiğini bildirdi. Dava dosyası hakkında Nike yada Adidas’tan bir açıklama gelmedi.

Adidas'ın Nike'ın ihlal ettiğini söylediği patentleri neler içeriyor?

Adidas’ın patentleri ihlal etmekle suçladığı söz konusu Nike uygulamaları, konum tabanlı koşu takibi, ses analiziyle performans analizi ve egzersiz planı oluşturmakta kullanılan sistem gibi elementleri içeriyor. Bununla birlikte şirketin şikâyetçi olduğu Adapt sistemi, ayakkabı bağcıklarının otomatik olarak sıkılaşmasını ve gevşemesini sağlıyor.

Adidas ve Nike arasında geçen davalar, bugüne kadar sıcak şekilde devam ediyordu. Son olarak Nike, geçtiğimiz aralık ayında Adidas’ı Flyknit spor ayakkabı tasarımına dair patentleri ihlal etmekle suçlamıştı.