Afrika’da, tasarımları birbirinden dikkat çekici ve kıtanın ihtiyaçlarına yönelik birçok otomobil üretildiği aklınıza gelir miydi? Gelin, hayret edeceğiniz bu otomobilleri daha yakından inceleyelim!

Afrika'da üretilen arabalar, otomotiv dünyasında tahmin ettiğimizden çok daha fazla yer alıyor. Gana'dan Uganda'ya, Kenya'dan Tunus'a kadar; kıtanın her köşesinde otomobil üreticileri var.

Kemerlerinizi bağlayın, alışılmışın dışında tasarımları ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik üretimleri ile dikkat çeken; Afrika’da üretildiğine inanamayacağınız arabaların derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz!

Kantanka (Gana)

Kantanka Otomobil Şirketi, Gana'nın önde gelen otomobil üreticilerinden. Şirketin ürettiği araçlar arasında sedanlar, SUV'ler ve pikaplar bulunuyor. SUV otomobili, genellikle yerli üretim ve Gana pazarına odaklanıyor. Ayrıca Gana'nın yerel ihtiyaçlarına ve yollarının koşullarına uygun olarak tasarlanıyor.

Kantanka otomobilleri, güvenilirlikleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekmesinin yanı sıra yerli üretim olmaları sebebiyle Afrika ekonomisine katkıda da bulunuyor.

Kiira (Uganda)

Kiira Motors Corporation; 2011 yılında kuruldu ve Uganda'nın ve Afrika'nın yerli otomobil üretim kapasitesini geliştirmeyi, bu yolla ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaç edindi.

Şirketin ürettiği ilk otomobil de Kiira EV adı verilen elektrikli bir sedan modeli. Ayrıca EV, sıfır emisyon ve düşük işletme maliyetleri gibi avantajlara sahip. Kiira’nın ana hedefi ise hem Uganda içinde hem de Afrika genelinde sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak.

Mobius Motors (Kenya)

Mobius Motors, Kenya'nın ilk yerli otomobil üreticisi olarak biliniyor. 2009 yılında Joel Jackson tarafından kurulan şirketin amacı; Afrika'nın koşullarına elverişli, dayanıklı ve uygun fiyatlı otomobiller üretmek.

Mobius Motors’un basit ve dayanıklı otomobilleri, genellikle kırsal alanlarda, tarım faaliyetlerinde ve ulaşımın pek de kolay olmadığı yerlerde tercih ediliyor. 4 tekerlekli çekiş sistemine sahip olmasının yanı sıra yerden de epey yüksek.

WallysCar (Tunus)

2006 senesinde kurulan WallysCar, genellikle SUV araçlarla ön plana çıkıyor. Buna ek olarak crossover tarzı araçları da var. Dayanıklı tasarımları ve kompakt boyutları ise yine kırsal bölgeler ile şehir içinde kullanımı çok daha kolay kılıyor.

Advanced Automotive Design (Johannesburg)

Otomobil tasarım ve üretim şirketi Advanced Automotive Design, çoğunlukla yarış arabaları ve spor arabalar gibi performansı ön plana çıkaran araçlar üretiyor. Bunun yanı sıra kişiselleştirilmiş otomobillere ve özel taleplere uygun tasarımlar da sağlıyor. Çoğu zaman özel müşterilere hizmet veriyor ve sınırlı sayıda üretim yapıyor.

Tabii ki hepsini tek bir içerikte toplayamayız fakat bunlar dışında, Afrika’da üretilen birçok otomobil daha var. Sizi bunların arasında en çok şaşırtan hangisi oldu?

Otomobillerle ilgili göz atabileceğiniz diğer içeriklerimiz: