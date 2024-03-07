Onlarca marka, yüzlerce model… Araba piyasası çok geniş bir skalaya sahip ve bazı modeller birbirleriyle karıştırılabiliyor. Biz de bu modellerden bazılarını ele aldık. Bakalım sizin de şimdiye kadar yanlış bildiğiniz var mıymış?

Doğan ve Şahin’den tutun Doblo ve Fiorino’ya kadar pek çok araba, benzerlikleri yüzünden birbiriyle karıştırılmaya çok açık. Arabalarla hiç ilgisi olmayan birine bir Fiorino gösterip “Bu hangi araba?” diye sorarsanız “Doblo.” cevabını almanız daha muhtemel.

Birazdan göreceğiniz farklı fakat aynı sanılabilen ya da karıştırılabilen arabaların birbirinden temel farklarını anlattık. Haydi başlayalım.

Yerli “Kuş” serisi ile başlayalım: Doğan ve Şahin

Sol Şahin, sağ Doğan

Türkiye’nin artık efsaneleşmiş arabalarından Doğan ve Şahin’i, arabalarla ilgili bilgi sahibi değilsek birçoğumuz karıştırabiliyoruz. Aslında birbirlerinden pek çok farkları var. Tofaş’ın “Kuş” serisi altında yer alan Doğan ve Şahin arasında aksesuar farkları dışında; motor, jant, ön ızgara, kokpit ve krom logosu bulunan direksiyon gibi ayrılmalar da var.

Tüm bu özellikler karşılaştırıldığında Doğan’ın, Şahin’e göre daha donanımlı olduğunu ve aksesuar olarak daha gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. Zaman içerisinde Şahin, Doğan’a benzetilmeye çalışıldı fakat Doğan her zaman bir adım önde oldu.

Birlikte ürettikleri otomobil olsa bile tamamen farklı markalar: Mercedes ve McLaren

Sol McLaren, sağ Mercedes

Mercedes ve McLaren, Formula 1’de birlikte çalışıp daha iyi bir araba üretmek adına el ele verseler de aslında oldukça farklılar. Buna rağmen 2004-2009 yılları arasında ortaklaşa ürettikleri "Mercedes Benz McLaren SLR" adında bir model bile var.

Ancak iki markanın da otomobillerine bakınca aralarındaki farkı net bir şekilde görebiliyoruz. Mercedes, lüks ve konfor odaklı modellerle ön plana çıkarken McLaren yüksek performans ve aerodinamik tasarıma oynuyor. Elbette ikisi de piyasada yer etmiş ve prestijli markalar. Otomobil tutkunları bu iki marka arasındaki farkı rahat bir şekilde ayırt edebilse de herhangi bir insan kolayca karıştırabiliyor.

Fiat’ın çift yumurta ikizleri: Doblo ve Fiorino

Sol Fiorino, sağ Doblo

Fiat çatısı altında üretilen Doblo ve Fiorino, iki farklı ticari araç modeli. Dışarıdan çok benzer görünseler de işlev ve tasarım konusunda aslında ayrılıyorlar. Örneğin Doblo; Fiorino’dan daha büyük, dik ve kare bir tasarıma sahip. Geniş camları ve büyük bir bagaj hacmi var. Üstelik motoru da Fiorino’ya göre biraz daha büyük ve güçlü.

Fiorino, daha çok şehir içi kullanım, dağıtım ve küçük işler için kullanılırken Doblo, ağır yükleri taşıma ve uzun mesafe yapma için daha uygun diyebiliriz. Ha bir de eniştelerin piknik için Doblo’yu daha çok tercih ettiğini unutmamak lazım.

Farklı kulvarlara oynuyorlar: Renault Toros ve Renault 12

Sol Renault 12, sağ Toros

Renault 12, 1969-1980 yılları arasında üretildi ve dünya çapında sattı. Renault Toros ise 1980-1995 yıllarında Türkiye’de üretildi. Daha büyük ve modern bir tasarımı olan Toros, orta sınıf bir sedan araçken Renault 12, kompakt sedan ve hatchback versiyonlarına sahip. İki fotoğrafı karşılaştırınca karıştırılması normal gibi duruyor.

İkisi de antika ama birbirlerinden epey farklılar: Murat 124 ve Tofaş Serçe

Sol Tofaş Serçe, sağ Murat 124

"Hacı" olarak bilinen Murat 124 ve Tofaş Serçe de birbiriyle sık sık karıştırılıyor. Murat 124, 1971-1976 yılları arasında üretildi ve daha sonra kaldırıldı. Serçe ise 1984-1995 yıllarında üretildi. Aralarındaki farka dair ilk dikkat çeken şey ise Murat 124'ün farları yuvarlakken Serçe'nin kare olmasıydı.

Ayrıca Serçe'nin ön tekerleklerinde disk tekerlekler vardı ve arkasında kampana bulunuyordu. Murat'ın ise kelebek camları vardı ve jantları tırnaklıydı. Motor konusunda da birbirlerinden ayrışıyorlardı. Murat 124, 1197 cc'lik 65 beygir güç üreten motora sahipken Serçe'ninki 1297 cc'lik 65 beygir güç üretiyordu.

Karıştırılması mümkün iki ikonik model daha: Renault Fairway ve Renault Broadway

Sol Broadway, sağ Fairway

Fairway’e göre daha çok gördüğümüz Broadway, Türkiye’de bir dönemler en çok tercih edilen arabalardan biriydi. Ancak Renault Broadway’in ardından üretilen Renault Fairway; alüminyum jantları, gövde renginde tamponları, fazladan ön farları, direksiyonu, koltukları, merkez kilidi ve elektrikli ön camları ile farklılaşıyordu. Makyajlanmıştı ve daha sportif bir tasarıma sahipti. Yine de birçok tutkun, Fairway’dense Broadway’i tercih etmeye devam etti.

Fiat’ın karıştırılan tek modelleri Doblo ve Fiorino değil: Tipo ve Uno

Sol Uno, sağ Tipo

Fiat Tipo dediysek yeni üretim olanları düşünmeyin. Eski Tipo’lar, Uno ile karıştırılabilecek kadar benziyordu. Ancak Tipo ister iç hacim ister bagaj hacmi olsun Uno’ya kıyasla daha büyük ve bir kalite üstte diyebiliriz. Ayrıca Uno, Broadway’den hallice bir hatchback iken Tipo bir tık daha narin ve elektronik aksamı fazla. Kısacası Tipo birçok kulvarda Uno’dan daha gelişmiş.

Saydığımız tüm bu arabalardan sizin de karıştırdıklarınız var mıydı ya da saydıklarımız dışında ayırt edemedikleriniz var mı? Yorumlara buyurun.

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