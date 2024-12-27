Yaz aylarının sonunda ortaya çıkan ağustos böceklerini cır cır öten seslerinden tanısak da aslında, onların bir sıra dışı özelliği daha var.

Yaşam döngüleri, doğadaki en ilginç süreçlerden birini oluşturuyor ağustos böceklerinin. Çünkü bazı türleri sadece 17 yılda bir ürüyor!

İyi ama bu böcekler o kadar sene yaşıyorlar mı?

Vızıltılarıyla tanınan ağustos böcekleri, birbirinden garip özelliklere sahip.

Erkek ağustos böceklerinin çiftleşmek için çıkardığı bu vızıltı sesleri, kimisi için yaz aylarının olmazsa olmazıyken kimisi için de oldukça rahatsız edici. Yaşam döngülerinin olmazsa olmaz parçası olan seslerinin yanı sıra, üremeleri için de farklı bir stratejileri var.

Kuzey Amerika’da ağustos böceklerinin vızıltılarını duymak, aslında yıllar süren “nadir” bir olayın deneyimlendiği anlamına geliyor. Yani, biz her yaz bu sese maruz kalıyor olsak da bazı coğrafyalarda bu sesler, senelerdir duyulmuyor.

Bu vızıltılar, her 13 ya da 17 yılda bir çıkıyor.

Büyük bir topluluk hâlinde yer yüzüne çıkan ağustos böceği sürüsünün çiftleşme çağrısı olarak kabul edilen bu davranış, yalnızca belirli dönemlerde ortaya çıkıyor. Evet, doğru okudunuz. Ağustos böceklerinin bazı türleri, sadece her 17 yılda bir ortaya çıkıyor. Diğer üç tür ise her 13 yılda bir yer yüzüne çıkıyor.

Bu olağanüstü döngü, ağustos böceklerinin yaşam biçimlerine de evrimsel bir strateji olarak yerleşmiş durumda. Yeryüzünde 3.000’den fazla ağustos böceği türü bulunmasına rağmen, Kuzey Amerika'daki bazı türler, yalnızca periyodik olarak ortaya çıkıyor. Yani, bu böceklerin büyük kısmı hayatlarının çoğunu yer altında geçiriyor.

Yaşamlarının 12 ila 17 yılını toprağın altındaki bitki köklerinden beslenerek geçiriyor.

Meşhur ağustos böceği ve karınca hikâyesini biliyorsanız, orada da ağustos böceğinin yer altında aylarca gezerek şarkı söylediğini hatırlarsınız. “Nimf” olarak bilinen bu türler, çiftleştikten sonra da yumurtalarını ağaç dallarında yarıklar açarak oraya bırakıyor.

Zamanla büyüyüp gelişen bu böcekler, sonunda yer yüzüne çıkarlar çıkmasına ama bu çıkış, dönüşümle birlikte olur. Nimfler, dış iskeletlerini döker ve yetişkin bir ağustos böceğine dönüşürler. Böylece yer altından çıkarak son kez çiftleşmeye hazır hâle gelmiş olurlar.

Peki bu döngü neden 13 veya 17 yılda bir gerçekleşiyor?

Aslına bakarsanız, bilim dünyası da bu döngünün tam olarak nedenini çözebilmiş değil. Ancak uzmanlar, periyodik ağustos böceklerinin, bu nadir zamanlamayı evrimsel olarak hayatta kalma stratejisi olarak geliştirdiklerini düşünüyor. Belirli dönemlerde bu döngünün gerçekleşmesi ise yırtıcıların, tüm ağustos böceği popülasyonunu aynı anda tüketmelerini zorlaştırıyor.

Böylece, ağustos böceklerinin hayatta kalma şansı artmış oluyor. Her çıkış, bu böcekler için stratejik bir zamanlamayı da beraberinde getiriyor. Çünkü ağustos böcekleri, başarılı bir çiftleşme dönemi geçirebiliyor.

İşte bu sebepler de ağustos böceklerinin 13 ila 17 yılda bir yeryüzüne çıkıp üremelerini sağlamış oluyor.

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