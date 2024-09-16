Ağzımız yandığında aradığımız ilk şey su oluyor fakat içtiğimiz o su, acının daha fazla hissedilmesine ve yayılmasına sebep oluyor. Peki nasıl?

Acı bir biber yediniz, içinde pul biberi fazla olan bir yemek yediniz… Sıcaklık tüm yüzünüze, özellikle ağzınızın içinde zonk zonk zonklayarak sizi mahvediyor. Aklınıza gelen ilk şey, su olur.

Ancak su aslında bu acıyı hafifletmez, aksine daha kötü bir hâle getirir. Su yerine tüketebileceğiniz, acıyı azaltan farklı şeyler var. Bunların neler olduğuna ve neden asla su içmememiz gerektiğine birlikte bakalım.

Ağzımız yandığında neden su içmemeliyiz?

Acı yiyeceklerde, kapsaisin (İnsanlar da dahil olmak üzere memeliler için tahriş edici ve nörotoksin kimyasal ve temas ettiği herhangi bir dokuda yanma hissi üretiyor.) adlı bir madde bulunuyor.

Bu kapsaisin, dilimizdeki trigeminal sinirleri (sıcaklık ve dokunma gibi duyulara tepki veren sinirler) harekete geçirerek yanma hissine neden oluyor ve suda çözülemediği için acıyı daha da artırıyor.

Su, kapsaisini çözemiyor.

Kapsaisin, yağda çözünen bir molekül olduğundan suda çözünemiyor. Hatta su içtiğimizde acı maddelerin dilimizin etrafına yayılmasına ve yanma hissinin geniş bir alana yayılmasına sebep oluyoruz. Acı hissi sadece geçici olarak hafifliyor ancak sonrasında daha yoğun bir acı hissi oluşuyor.

Su içmek yerine ekmek, pirinç ya da patates gibi nişastalı; kapsaisini fiziksel olarak temizleyecek yiyecekleri yiyerek acıyı azaltabiliriz.

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