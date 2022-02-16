Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, yarın ve cuma günü iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Karara göre aile hekimleri, önümüzdeki iki gün boyunca hizmet vermeyecekler. Vatandaşlara sağlık sorunları için acil servislerin kullanılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Türkiye'de son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen meselelerden bir tanesi de sağlıkçılara şiddet. Ne yazık ki bir süredir, ülkenin dört bir yanından bu konuyla ilgili haberler geliyor. Ayrıca bazı sağlık çalışanları, özlük ve emeklilik haklarından memnun değiller. Cumhuriyet'te yer alan bir haberse sağlık sorunu yaşayan vatandaşların önümüzdeki iki gün sıkıntı çekebileceğini gözler önüne seriyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay tarafından yapılan açıklamalara göre aile hekimleri, yarın ve cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklar. Eylemin yalnızca aile hekimleri için olduğundan bahseden Kemal Noyan, amaçlarının vatandaşı mağdur etmek olmadığını, daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir eylemin zorunluluk haline geldiğini açıkladı.

Aciller açık olacak

“Hekim ve diğer sağlık mensuplarının özlük ve emeklilik haklarının acil olarak iyileştirilmesini, sağlık çalışanına şiddeti önlemeye yönelik etkili ve hukuki bir düzenlemeyi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini istiyoruz. Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada öneminin farkına varılan koruyucu hekimlik sistemine Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla önem vermesini ve sahada çalışan hekimleri ve AHEF ile istişare etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullanan Noyan, eylemin gerekçelerini bu şekilde açıklamış oldu.

AHEF Başkanı Kemal Noyan tarafından yapılan açıklamalarda 112 ve acil servislerin açık kalmaya devam edeceği ifade edildi. Noyan'ın bu konudaki açıklaması şöyle: Bu eylemsellik vatandaşı mağdur etmek için değil, daha nitelikli bir sağlık hizmeti vermek, olumsuz koşulların düzeltilmesi için sesimizi duyurmak amacıyla yapılıyor. Yani vatandaşlar da bu eylemi destekliyor. Aile hekimleri acil sağlık hizmeti vermiyor. Eylem günlerinde acil sağlık hizmeti veren acil ve 112 sağlık hizmetleri çalışır durumda olacak.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay tarafından yapılan açıklamalarda ise aile sağlığı merkezlerindeki giderlere değinildi. "Son 10 yılda cari gider ödemeleri giderek azalmakta, elektrik faturaları bile ticarethane olarak gelmektedir. Son asgari ücret artışıyla cari giderlere asgari ücret kadar bile artış yapılmamış, tüm Türkiye’de 15-20 bin sözleşmeli sağlık personeli işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır." diyen Balbay, aile sağlık merkezlerinin zor durumda olduğunu açıkladı.