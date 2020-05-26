Apple, önümüzdeki sene çıkartmayı planladığı yeni AirPods'larla seriye yeni bir soluk kazandırmayı planlıyor. Şirket, kulaklığın içine kalp atış hızı gibi parametreleri ölçebilecek sensörler entegre etmeyi hedefliyor.

Tamamen kablosuz kulaklıklar, günümüzde oldukça popüler bir hâle gelmiş durumda. AirPods atılımıyla bu sektörde öncü isimlerden biri hâline gelen Apple, bu sene AirPods serisine geleneksel tarzda yeni bir model eklemeyecek. Bu, ilk başta teknoloji tutkunlarını bir miktar hayal kırıklığına uğratmış olsa da şirketin önümüzdeki sene için büyük bir yenilik üzerinde çalışması moralleri yerine getirdi. Birçok kişi şimdiden yeni AirPods modelini beklemeye başlamış durumda.

2020'de yeni AirPods modeli beklenmiyor ancak Apple'ın üzerinde çalıştığı kafa üstü kulaklık olan AirPods Studio'nun üretiminin tamamlandığı biliniyor. Daha önce de görselleri ortaya çıkan bu cihazın önümüzdeki birkaç ay içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor. Cihazın normal AirPods serisinin aksine kafa üstü olması, bu yeni kulaklığı daha farklı kılıyor. Geçtiğimiz sene AirPods Pro, aktif gürültü önleme özelliğiyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Seriye gelen “Hey Siri” desteği de kullanıcılar arasında büyük ses getirmişti ancak Apple serinin yeni cihazında daha farklı bir işe imza atmak istiyor.

Apple, kulaklıklara yeni bir soluk getirebilir:

Ortaya çıkanlara göre Apple, Tayvanlı şirket ASE Technology tarafından üretilecek Ortam Işık Sensörleri'ni (ALS) AirPods'a entegre etmeye hazırlanıyor. ASE Technology tarafından üretilen bu sensörler, yeni AirPods'ların; kalbin atış hızını, adım sayısını, sağlık koşullarını izlemesini, kafa hareketlerini algılamasını ve hatta çeviri yapmasını sağlayacak.

Apple'ın bu çalışmalarını göz önüne alırsak şu anda şirketin sağlık faktörüne üst düzeyde önem verdiğini anlayabiliriz. Apple, bu muhteşem özellikleri bir hayli küçük olan kulak içi kulaklıkların içerisine entegre ederek teknolojiye yeni bir soluk kazandırmayı istiyor. Henüz ortada kesinleşmiş bir şey olmasa da birçok kişi bu özellikleri merakla beklemeye başlamış durumda. Yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.