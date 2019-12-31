Realme, Kendi Arayüzü 'ColorOS'ta Reklam Göstermeye Başladı

Realme, resmi forum sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile ColorOS 6 ve üzeri sürümlerde reklam gösterilmeye başlandığını duyurdu. Böylelikle kullanıcılar, bundan sonra arayüzlerinde çeşitli reklamlarla karşılaşacaklar.

Akıllı telefon sektörü, büyük bir rekabetin içerisinde. Teknoloji üreticileri, bir yandan mümkün olan en yüksek özellikli akıllı telefonları üretmeye çalışırken diğer yandan da tüketicilerin ceplerine hitap etmeye ve fiyatlarını en alt seviyede tutmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca da tüketiciler, zaman zaman hiç istemedikleri sorunlarla karşılaşmak durumunda kalabiliyorlar.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Şirketin özellikle fiyat politikası, akıllı telefon sektöründe kalıcı bir yer edinmesini sağladı. Ancak bu durum, bir süre sonra Xiaomi'yi de zora soktu ve teknoloji üreticisi, müşterilerine sunduğu MIUI isimli arayüzde reklam göstermeye başladı. Bu gelişme, akıllı telefon sektörünü uzunca bir süre meşgul etti ve bunun bir gereklilik olup olmadığı tartışıldı.

Xiaomi'nin aldığı reklam kararına ilişkin açıklamalarda bulunan şirketlerden bir tanesi de Realme'ydi. Hatta şirket, böyle bir karar aldığı için Xiaomi ile dalga bile geçti. Ancak görünen o ki Realme, bir süre önce kurduğu cümleleri unuttu. Çünkü şirket, müşterilerine sunduğu ColorOS isimli arayüzde reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. Buna göre ColorOS 6 ve üst sürümlerle çalışan telefonları kullanan kişiler, arayüzlerinde reklamlarla karşılaşacaklar.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Realme yetkilileri, ColorOS'a ekledikleri reklamlar için süslü bir de isim bulmuş durumdalar. Şirket, kendi arayüzlerine eklediği reklamları, "ticari içerik tavsiyesi" olarak isimlendiriyor. Neden böyle bir uygulamaya gidildiğine de değinen Realme, müşterileri için daha çok planlarının olduğunu ve sağlıklı bir iş modeli kurabilmek için böyle bir yöntemi tercih ettiklerini ifade ediyor.

Sizler de Realme tarafından geliştirilmiş olan bir telefon kullanıyorsanız ve arayüz sürümünüz ColorOS 6 ve üzeriyse, reklamları görmeye başlayacaksınız demektir. Yetkililer, reklamların şu an için "Telefon Yöneticisi" ve "Güvenlik Denetimi" bölümlerinde olacağını ifade ediyor. Peki bu reklamları kapatmak için ne yapmanız gerekiyor? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına bakalım.

Realme telefonlara gelen reklamları gizlemek için yapmanız gerekenler