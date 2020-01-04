OPPO, Yandan Kameraya Sahip Bir Telefon Patenti Aldı

Genellikle yeni telefon patentleri almasıyla bilinen OPPO, yeni bir tasarımın daha patentini aldı. OPPO’nun patentini aldığı tasarım, alışılmadık bir pop-up kameraya sahip.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, orta ve üst segment akıllı telefonlaryla sektöre damga vuruyor olsa da şirket, yeni ve ilginç akıllı telefon tasarımlarıyla da tanınıyor. OPPO, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nin veritabanında görüldüğü üzere yeni bir telefonun daha patentini aldı. Bu patentte görülen akıllı telefonun tasarımıysa bu zamana kadar pek görülmemiş bir özellik içeriyor.

Kızaklı kamera olarak da bilinen pop-up kameralar, aslında daha önce piyasaya sürülen birçok akıllı telefon modelinde segment fark etmeksizin gördüğümüz bir özellikti. Pop-up kameralar sayesinde ön kameralar telefonun içerisine gizli oluyordu ve kamera uygulaması açıldığı zaman ön kamera telefonun üst tarafından çıkıyordu. OPPO'ysa bu özelliği farklı bir şekilde yerleştirdiği akıllı telefonun patentini aldı.

OPPO, pop-up kamerayı telefonun yan tarafına taşıyor

OPPO’nun Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nde aldığı patentte telefonun tasarımı ve yeni özelliği ortaya çıktı. Görüntülerde, akıllı telefonun ekranında herhangi bir çentik veya kamera bulunmuyor ve dolayısıyla ekran tertemiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. İlk bakışta pop-up kameraya sahip olduğunu anladığımız akıllı telefonun pop-up kamerası ortaya çıktığındaysa tasarımı diğer akıllı telefonlardan ayıran en önemli detay gözler önüne seriliyor.

Pop-up kameralar genellikle telefonun üst tarafından çıkarken OPPO, bu kamerayı cihazın yan tarafına taşımayı tercih etmiş. Bu da OPPO'nun yeni tasarımında genelin aksine kameranın telefonun yanından çıkacağı anlamına geliyor. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi’nden alınan patentin görüntülerinde ortaya çıkan başka detaylar da bulunuyor. Görüntülerde, cihazın USB-C girişine sahip olduğu ve bunun yanında bir adet 3,5 mm jak girişi olduğu görülüyor. OPPO’nun bu tasarıma sahip bir akıllı telefon üretip üretmeyeceği ise henüz bilinmiyor.