Bir teknoloji şirketi, akıllı telefonlar için dünyanın en küçük SSD'sini geliştirdi. Akıllı telefonlardaki depolama sorununu tarihe gömecek bu SSD, fiyatı ile de hiç fena değil.

Depolama birimleri üreten Planck isimli bir firma, akıllı telefon sahiplerini mest edecek bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, akıllı telefonlar için geliştirdiği, dünyanın en küçük SSD'sini duyurdu. Planck SSD olarak isimlendirilen ürün, Android ve iOS uyumlu olması sayesinde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

USB Type-C portu ile akıllı telefonlara bağlanan Planck SSD, telefonların şarj portuna girecek şekilde tasarlandı. Böylelikle bu SSD, dileyenler tarafından sürekli olarak telefona bağlı kullanabilecek. Üstelik 1 TB ve 2 TB'lik seçeneklere sahip olan harici depolama ürünü, depolamaya yönelik tüm sorunları tarihe gömmüş olacak.

Karşınızda Planck SSD

Sadece 10 gram ağırlığında olan Planck SSD, suya karşı dayanıklılık gösterecek şekilde dizayn edildi. 1050 MB/s'ye kadar veri aktarım hızı desteği sunan ürün, yazılım desteği sayesinde Apple ProRes teknolojisi ile çekilmiş olan 4K çözünürlüklü videoları doğrudan kendi içine kaydedebiliyor. Böylelikle iPhone'larda gereksiz yer kaybı yaşanmamış oluyor.

Planck tarafından yapılan açıklamaya göre dünyanın en küçük SSD'sinin fiyatı da hiç fena değil. 1 TB kapasiteli versiyon için 125 dolar ödeme yapacak olan tüketiciler, 2 TB içinse 199 dolar ödemek durumunda olacaklar. Bu fiyat yüksek gibi görünüyor olsa da sunduğu avantaj açısından en çok da içerik üreticiler için göze görünmeyecektir.