Er ya da geç her bataryanın ömrü tükeniyor. Hatta bazen öyle durumlara varıyor ki, telefonunuzu (ya da bataryanızı) yenisiyle değiştirmek zorunda kalıyorsunuz.

Pil artık çalışamaz hale geldiğinde birçok insan orijinaline yüklü miktarlarda para vermek yerine daha ucuz çözümler aramaya başlıyorlar. Örneğin iPhone’larda bir bataryayı Apple Store’a gidip değiştirmek için 149 lira ödemeniz gerekiyor. Bu yüzden insanlar piyasada ufak araştırmalar yapıp bunu 50 liraya halledebiliyor; bu durumda da orijinal olmayan, sahte ürün kullanmış oluyorlar.

Ancak sahte batarya kullanımı, yanında birçok riski de getiriyor. Her şeyden önce değiştirdiğiniz bataryanın eskisiyle aynı standartlarda olup olmadığından emin olamayacaksınız. Bu da telefonunuzun bataryayı kabul etmemesine ve hızını yavaşlatmasına sebebiyet verebilir.

Batarya değişimiyle beraber telefon da açıldığı için su geçirmezlik özelliğine de güle güle diyorsunuz. Apple, Samsung gibi firmalar kendileri değişim yaptıklarında nasıl su geçirmezlik devam edebiliyor diye sorabilirsiniz. Bunu cevabı ise basit: pahalı aletlerle birlikte özel yapışkanlar kullanıyorlar.

Fakat asıl tehlike bu değil. Çünkü sahte piller, orijinal pillerin geçtiği sıkı testlerden geçmiyor. Böylece sahte pille beraber yanında aşırı ısınmayı, belki de patlamayı satın almış oluyorsunuz. Ve hiçbir para can sağlığınızdan önemli değil.

Samsung’un 2016 yılında başına gelen talihsiz olaylar da bu konunun hiç yabana atılmaması gerektiğini, önem verilmesi gerektiğini gösteriyor. Üstelik, böyle bir patlamayla karşılaştığınızda maddi - manevi zararınızı karşılayacak herhangi bir kişi ya da kurum bulamayacaksınız.