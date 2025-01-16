Steam, korku oyunu arayanları çok mutlu edecek bir kampanya başlattı. SEGA imzalı Alien oyunları, %75'e varan oranda indirime girdi.

Steam, bir süredir ülkemizde dolarla hizmet verse de düzenli olarak farklı türden indirimlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise korku oyunu arayanları çok mutlu edecek bir kampanya başlatıldı.

Şirket, ikonik korku ve bilim kurgu serisi Alien’dan ilham alan oyunlarda indirime gitti. SEGA imzası taşıyan bu yapımlarda ve DLC’lerde %90’lara yaklaşan oranda indirim var. Alien oyunları gerçekten beğenilen yapımlar. Eğer siz de korku, gizem ve bilim kurgu türünde oynayacak bir şey arıyorsanız kesinlikle bu kampanyayı kaçırmayın deriz. Alien Isolation, şüphesiz en iyi korku oyunlarından biri.

Steam Alien indiriminde fiyatı düşenler

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Alien: Isolation 34,99 dolar 8,74 dolar (%75) Alien: Isolation - The Collection (Tüm DLC'leri içerir) 76,92 dolar 10,72 dolar (%86) Aliens vs Predator 7,99 dolar 1,99 dolar (%75) Alien Bundle (Tüm Alien oyunlarını içerir) 55,78 dolar 13,94 dolar (%75)

Kampanyaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Steam'de devam eden diğer indirimler için:

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