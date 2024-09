Geçtiğimiz ayı geri bıraktık. Peki ağustos ayının en çok satan kitapları hangileri? Bu sorunuzu yanıtlamak için okuyucuların ağustos ayında en çok tercih ettiği ve Amazon’da en çok satın alınan kitapları sizler için derledik.

Bu ay raflarda herkesin mutlaka okuması gereken klasiklerden kişisel gelişim kitaplarına kadar birçok kitap bulunuyor.

Siz de bir kitaba başlamak istiyorsanız ve ne okuyacağınıza karar veremediyseniz doğru yerdesiniz. Gelin birlikte ağustos ayının çok satan kitaplarına bir göz atalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

“Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet- geçmişinde bunların hiçbiri yok; hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki?”

Cioran’a göre, sadece portakallar değil, insanlar da çürür. Cioran, bu eserinde modern insanın umutsuzluğunu, çaresizliğini ve varoluşsal boşluğunu ele alıyor. Hayatın geçiciliği, ölümün kaçınılmazlığı ve insanın evrendeki yerini sorgularken, dilin ve düşüncenin sınırlamalarını da tartışıyor. Son olarak Çürümenin Kitabı, felsefi aforizmalar ve denemeler aracılığıyla insan ruhunun karanlık taraflarına ve yaşamın kaçınılmaz acılarına dikkat çekiyor.

Güney Koreli yazar Hwang Bo-Reum'un yazdığı Hyunam-Dong Kitabevi, baş karakter olan Youngju’un bir kitabeviyle olan ilişkisi üzerinden ilerliyor. Bu kitabevi, sadece kitapların satıldığı bir yer olmanın ötesinde aynı zamanda karakterler arasında bağların kurulduğu, anıların canlandığı ve geçmişle yüzleşildiği bir mekân olarak önemli bir rol oynuyor. Kitabevi, bir yandan eski anıları ve kaybedilen zamanları hatırlatırken diğer yandan da umut ve yeni başlangıçlar için bir sembol haline geliyor. Yazar, kitabevinin atmosferi aracılığıyla okuyuculara sıcak ve dokunaklı bir hikâye sunarken aynı zamanda kitapların insanları bir araya getiren gücünü de vurguluyor.

Halkın iktidar karşısındaki konumunun incelendiği bu kitapta Ginzburg, günümüze kalan belgelerden ve Engizisyon kayıtlarından yola çıkarak tarihi yeniden yazıyor diyebiliriz. Kitap, 16. yüzyılda İtalya'nın Friuli bölgesinde yaşamış bir değirmenci olan Menocchio'nun hayatını ve Engizisyon tarafından yargılanmasını konu alıyor. Menocchio, okuyup öğrendiği kitaplar ve halk arasında dolaşan hikayelerle şekillendirdiği kendine özgü bir kuram geliştiriyor. Bu kuramda dünya, peynir olarak anlatılıyor ve içindeki kurtlar da bu peynirden türüyor.

Değersiz Bir Hayat, üç farklı zaman diliminde ve üç farklı alternatif Amerika'da geçen, birbirine bağlı üç ayrı hikâyeyi anlatıyor. Bu üç hikâye, aşk, aidiyet, kimlik ve insan doğasının karanlık yanları gibi temalar etrafında şekilleniyor.

Üniversiteden tanışan dört erkek arkadaş: Nazik, yakışıklı ve oyunculukta kariyer yapmak isteyen Willem. Sanat dünyasına hızlı bir giriş yapmak isteyen, zeki ama bazen kalpsiz davranabilen JB. Hayallerini gerçekleştirememiş, aileden zengin mimar, Malcolm. Bu arkadaş grubunun merkezinde duran, tam bir kapalı kutu olan Avukat Jude. Yıllar içinde dörtlünün dostlukları; bağımlılık, şöhret ve kibire dönüşerek derinleşiyor.

Sinemaya, tiyatroya, televizyona ve hatta bilgisayar oyunlarına uyarlanmış, hakkında besteler yapılmış Monte Cristo Kontu, Fransa'nın, Kral ve taraftarlarının Napoleon'un dönmesinden endişelendiği Restorasyon Dönemi'nde geçiyor. Düşmanlarının hazırladığı bir tuzakla suçsuz yere hapse atılan Edmond Dantés’nin 14 yıllık mahkûmiyetten sonra felaketine neden olanlardan intikam almasını konu edinen bu kitap okumaya değer.

“Artık ayrılma vakti geldi çattı. Ben ölmeye, sizler de yaşamlarınızı sürdürmeye gidiyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece Tanrı bilebilir.”

Eser, Yunan filozof Platon tarafından yazılmış, Sokrates'in bir grup Atinalı tarafından şehrin tanrılarına inanmayışı ve gençlerin ahlakını bozması gerekçesiyle suçlanışını, Atina demokrasisi tarafından yargılanışını ve cezalandırılmasını konu alıyor.

Fransız edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından olan Victor Hugo, Sefiller’de ailesine ekmek götürebilmek için hırsızlık yapan ve bu yüzden kürek mahkûmiyetine çarptırılan bir adamın hikâyesi ele alıyor. Jean Valjean isimli bu adam, yeni bir hayata başlamak istiyor ancak geçmişi peşini bırakmıyor.

Romanda, Jean Valjean'ın yanı sıra Cosette, Fantine, Marius, ve Thénardier ailesi gibi unutulmaz karakterler yer alıyor. Hugo, bu karakterlerin yaşadığı zorluklar üzerinden toplumsal eşitsizlikleri, yasaların sertliğini ve toplumun en savunmasız üyelerinin çektikleri acıları gözler önüne seriyor.

“Hayatta istediği hemen hemen her şeye kavuştuktan sonra, varlığının hiçbir anlama gelmediği sonucuna varmıştı, çünkü her şey her gün aynıydı. Böylece ölmeye karar vermişti.”

Kitapları tüm dünyada 100 milyon satmış olan Coelho'nun bu eseri, toplumun alışılmış kalıplarının dışına çıkan, farklı düşünceleri yüzünden önyargıları göğüslemek zorunda kalan insanları anlatıyor.

Veronika, her istediğine sahip olan ve renkli bir yaşam süren genç bir kadın olmasına karşın mutlu değildir. Yaşamında bir şeylerin eksikliğini hissetmektedir. İşte olaylar tam da bu noktada başlar.

Modern bilim kurgu edebiyatının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen Zaman Makinesi, Victoria dönemi Londra'sında yaşayan bir bilim insanının zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere'sini ziyaret etmesiyle başlıyor. Zaman Yolcusu, 802.701 yılına vardığında, dünya üzerinde iki farklı türle karşılaşıyor: Eloi ve Morlocklar. Eloi, yüzeyde yaşayan, barışçıl ve pasif bir türdür ancak zayıf ve savunmasızdırlar. Morlocklar ise yeraltında yaşayan, güçlü ve karanlık bir türdür; Eloi'leri avlayıp yiyerek hayatta kalırlar. Roman, bu iki tür aracılığıyla insanlığın gelecekteki sınıf ayrımlarını ele alıyor.

“Mutlu olmaya çalışmak acaba bireyleri ve toplumu daha mı mutsuz ediyor?”

İnsanların, sürekli mutlu olmaları gerektiğine inandırıldığı bir çağda yaşıyoruz. Gazeteler, kitaplar, ilan panoları, reklam spotları mutluluk üzerine söylenebilecek her şeyi tüketmiş halde... Mutlu olmak bir görev, ödev gibi algılanır oldu ve bu algı, tek başına, kişiler üstünde önemli bir stres kaynağı haline geldi. Wilhelm Schmid mutluluğa gereğinden fazla anlam yüklendiğini söylüyor ve kitabında mutsuzluktan yana yer alıyor. Kitapları dünya çapında on beş dile çevrilen felsefeci ve "mutluluk araştırmacısı" yazar, Mutsuz Olmak'ta okurları iniş ve çıkışlarıyla hayatı bir bütün olarak kabul etmeye yüreklendiriyor.

