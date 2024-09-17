Amazon, Ocak 2025'te çalışanların haftada beş gün ofiste çalışmasını zorunlu kılacak yeni bir politika uygulayacak.

Amazon, çalışanlarının pandemi öncesi dönemde olduğu gibi ofislerde çalışmaya geri dönmesini bekliyor. CEO Andy Jassy, pazartesi sabahı çalışanlara gönderdiği bir mektupta talebini açıkladı. Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni politika, istisnalar haricinde çalışanların haftada beş gün ofisten çalışmalarını zorunlu kılacak.

Bu yeni düzenleme pandemi sürecinde yaygınlaşan haftada iki gün evden çalışma uygulamasının sona erdiği anlamına geliyor. Jassy, "COVID'in başlangıcından önceki gibi ofiste çalışmaya geri döneceğiz" dedi. Aynı zamanda Amazon, ekiplerindeki yönetici sayısını azaltarak bireysel katılımcıların yönetici oranını artırmayı planlıyor. Bu hedefin 2025'in ilk çeyreğinin sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ortak çalışma alanlarından bireysel atanmış masalara geçiş

Amazon, bu değişikliklerin şirketin karar alma süreçlerini hızlandırma ve yüz yüze iş birliğini artırma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl çalışanların haftada üç gün ofise dönme zorunluluğu getirilmesi bazı tepkilere yol açmıştı. Seattle merkezli bir protestoda çalışanlar, Slack üzerinden endişelerini dile getirmiş ve bazıları bu politika nedeniyle işten ayrılmıştı.

Yeni düzenleme ile Amazon, ortak çalışma alanlarını değiştirerek çalışanlarına bireysel olarak atanmış masalar sağlayacak. Jassy, "Pandemi öncesinde herkes haftada beş gün her hafta ofiste değildi. Ancak, insanların haftada iki gün uzaktan çalışması kesin değildi ve bu da gelecekte geçerli olacak" dedi.

Bu yeni yaklaşım birçok şirketin hibrit çalışma düzenine geçtiği bir dönemde dikkat çekiyor. Flex Index'in raporuna göre, teknoloji şirketlerinin %79'u esnek çalışma politikaları sunarken, sadece %3'ü tam zamanlı ofis gereksinimine sahip. Ancak Amazon, UPS ve JPMorgan Chase gibi büyük şirketlerle birlikte tam zamanlı ofis düzenine geri dönme kararı alıyor.