Amazon, Prime abonelerine özel binlerce üründe indirim sunacak yeni kampanyası “Prime Alışveriş Festivali”nin tarihini açıkladı.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon, düzenli olarak büyük indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Şirketin Prime abonelerine özel “Prime Day” isimli bu yılki dev indirimi temmuz ayında gerçekleştirilmişti. Ancak ağustosta gelen sürpriz bir açıklama, ekimde de Prime’a özel bir kampanya düzenleneceğini ortaya koymuştu.

Şimdi ise merakla beklenen kampanya hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, “Prime Alışveriş Festivali” ismini verdiği indirimin tarihini açıkladı.

Prime Alışveriş Festivali ve diğer tüm ayrıcalıklardan yararlanmak için buradaki bağlantıya tıklayıp Amazon Prime’a abone olabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali, 8-14 Ekim’de düzenlenecek

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Prime Alışveriş Festivali, 8 Ekim 2024 Salı günü başlayacak, 14 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek. Etkinlik, Türkiye de dahil birçok ülkede gerçekleştirilecek.

Prime Alışveriş Festivali boyunca birçok farklı kategoriden binlerce üründe indirim sunulacak. Ancak bu indirimlerden yararlanmak için kullanıcıların Prime abonesi olması gerekiyor. Amazon Prime’ın Türkiye’de aylık 39 TL’ye satıldığını belirtelim. Abonelik, Bedava ve hızlı kargo, indirimler, her ay bedava oyunlar veren Prime Gaming ve yüzlerce film ve diziye ulaşmayı sağlayan Prime Video gibi avantajlara sahip.