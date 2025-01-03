Prime Gaming'in ocak ayında ücretsiz hâle getirdiği oyunlar açıklandı. Platform bu ay, toplam fiyatı 27,98 dolar olan iki oyunu ücretsiz yaptı.

Oyunseverlere her ay binlerce liralık tasarruf imkânı sağlayan Prime Gaming'in ocak ayında ücretsiz sunacağı oyunlar açıklandı. Amazon, yeni yıla yavaş bir başlangıç yapmış gibi görünüyor.

Yaptığımız kontollerde, Prime Gaming'in Ocak 2025'te iki oyunu ücretsiz olarak vereceğini görüyoruz. Her ikisi de PC için olan bu oyunların toplam fiyatı, 27,98 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu oyunlar hangileri?

Prime Gaming ile gelen tüm ücretsiz oyunlara erişmek, ayrıca Amazon alışverişlerinizde ücretsiz kargo, özel indirimler ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların da yer aldığı Prime Video içeriklerini izlemek için aylık yalnızca 39 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz. Üstelik ilk 30 gün için ücretsiz!

Prime Gaming Ocak 2025 ücretsiz oyunları:

Oyun Steam fiyatı Eastern Exorcist 17,99 dolar The Bridge 9,99 dolar

Eğer siz de bu oyunlara ücretsiz erişim sağlamak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.