Amazon Web Services, Nova Ailesi ile yapay zekâ ve içerik üretiminde yeni bir dönem başlattı. Metin, görüntü ve video üretiminde yeni yapay zekâ araçları sunuyor.

Amazon, yeni "Nova" adlı yapay zekâ ailesini tanıttı. "Nova", metin, görüntü ve video gibi farklı medya türlerini işleyebilen güçlü araçlar sunuyor.

Amazon Web Services (AWS), Salı günü düzenlediği re:Invent konferansında "Nova" isimli yeni yapay zekâ modeli ailesini duyurdu. Nova ailesi, metin üreten dört farklı modelden oluşuyor: Micro, Lite, Pro ve Premier.

AWS'nin yeni Nova modelleri

Nova ailesi, metin işleme hızları ve çeşitli görevlerdeki başarılarıyla öne çıkıyor. Micro, Lite, Pro ve Premier olmak üzere dört farklı model sunuluyor. Micro modeli, sadece metin işleyerek en hızlı yanıtları sağlıyor. Lite ve Pro modelleri ise metinle birlikte görüntü ve video verilerini de işleyebiliyor. Premier modeli, daha karmaşık görevler için tasarlanmış ve en güçlü seçenek olarak dikkat çekiyor.

Ek olarak Nova Canvas ve Nova Reel modellerini de görüntü ve video üretimi için kullanıma sunmuş durumda. Modellerin bağlam pencereleri ise 128.000 token ile 2 milyon token arasında değişiyor. Nova, 15 farklı dilde hizmet veriyor.

AWS, Nova'nın yalnızca verimli ve hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda güvenlik açısından da güçlü önlemler sunduğunu belirtti. Canvas ve Reel, kullanıcıların taleplerine göre özelleştirilebilen görüntü ve video üretim araçları sunuyor. AWS, dezenformasyon ve zararlı içeriklerin üretimini sınırlamak amacıyla güvenlik özellikleri de eklemiş.