Amazon Web Services, yapay zekâ araştırmacılarına 110 milyon dolar hibe ve kredi verecek "Build on Trainium" programını başlattı.

Amazon Web Services (AWS), yapay zekâ araştırmacılarına toplamda 110 milyon dolar değerinde hibe ve kredi vermek için yeni bir program başlattı. "Build on Trainium" adı verilen bu program, yapay zekâ araştırmalarını desteklemek amacıyla tasarlandı.

Google'ın Trillium ve Microsoft'un Maia gibi özel yapay zekâ çipleriyle rekabet eden AWS, Trainium, Inferentia ve Graviton çipleriyle dikkat çekiyor. AWS, bu yeni programla yapay zekâ araştırmaları yapan kurumlar, bilim insanları ve öğrencilere destek olmayı hedefliyor.

Araştırmacılara 40.000 Trainium çipi ve 11 milyon dolarlık destek

Program kapsamında, stratejik ortaklık kurulan üniversitelere Trainium kredilerinde 11 milyon dolara kadar, daha geniş AI araştırma topluluğuna ise bireysel hibelerde 500.000 dolara kadar yardım sağlanacak. Ayrıca araştırma ekipleri ve öğrencilerin erişebileceği 40.000 Trainium çipinden oluşan bir "araştırma kümesi" kurduğunu da duyurdu. Programın amacı ise araştırmacılarına donanım desteği sağlamak ve araştırmalarını sürdürebilmeleri için gerekli kaynakları temin etmek olacak.

Programın detayları hakkında konuşan AWS'in Annapurna Labs kıdemli direktörü Gadi Hutt, hibe katılımcılarının Trainium eğitim kaynakları ve destek programlarına da erişim sağlayacağını belirtti.

Ancak bu program bazı kesimlerce eleştiriliyor. Washington Üniversitesi'nde emerging teknolojilerin etik etkilerini inceleyen doktora adayı Os Keyes, bu durumu "akademik araştırma fonlamasının genelleştirilmiş bir yolsuzluğu" olarak nitelendirdi. AWS'in hangi projelerin hibe alacağına karar vereceği sürecin şeffaf olmadığını belirten Keyes, fonların araştırma değeri ve ihtiyaçlara göre tahsis edileceği konusunda şüphelerini dile getirdi.