Bu Hafta Amazon'da Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar

Samsung'un indirime giren akıllı monitöründen JBL taşınabilir hoparlöre kadar Amazon.com'da bu hafta kaçırmamanız gereken fırsatları sizler için listeledik.

Bildiğiniz üzere Amazon, her hafta hatta her gün geniş yelpazedeki ürünlerine ciddi oranlarda indirim uyguluyor. Kısa bir piyasa araştırması yaptığınız zaman, satın almak istediğiniz ürünün Amazon'daki indirimli halinin gözle görülür bir şekilde fark yarattığına siz de şahit olacaksınız.

Biz de sizlerin bu indirimlerden yararlanabilmesi için oyuncu monitöründen araç içi telefon tutucuya kadar bu hafta Amazon'da mutlaka bir göz atmanız gereken 5 farklı teknolojik ürünü sizler için listeledik. Keyifli okumalar ve alışverişler dileriz.

Bu hafta mutlaka göz atmanız gereken fırsatlar:

Bu indirim kaçmaz: Samsung Curved 27 inç 75 Hz Full HD Gaming Monitör

Eski fiyat: 3,190 TL

İndirimli yeni fiyat: 2,499 TL

Listenin ilk sırasında, şu anda fiyatı 691 TL düşmüş Samsung Curved 27 inç oyuncu monitörü bulunuyor. 75 Hz yenileme hızına sahip bu monitörün tepki süresi 4 ms ve ayrıca Free Sync destekli. %21’lik bir indirim oranına sahip bu monitörün DisplayPort, D-Sub ve HDMI çıkışı bulunuyor. Monitörü daha yakından incelemek için buraya tıklayabillirsiniz.

Akıllı monitörüm olsun diyenlere: Samsung M5 32 inç Smart Monitör

Eski fiyat: 4,449 TL

İndirimli yeni fiyat: 2,999 TL

Şu anda Amazon’da büyük bir indirime giren Samsung M5 Smart monitörün türünün ilk örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Zira kendisi, Airplay 2 entegrasyonu sayesinde Apple marka cihazların ekrana yansıtma özelliğine sahip. YouTube, Netflix ve Amazon Prime Video gibi akıllı televizyonda olan neredeyse tüm özellikle sahip bu akıllı monitöre sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8,7 mm sürücüye sahip JBL T210 Kulak İçi Kulaklık

Eski fiyat: 199 TL

İndirimli yeni fiyat: 169 TL

2021 bitmeden indirime giren ürünlerin arasında bir de JBL’e ait T210 kulak içi kulaklık bulunuyor. Altın rengiyle gelen bu kulaklık, 8,7 mm’lik sürücüye, JBL Pure Bass ses kalitesine ve karışmayan kablo özelliğine sahip. Toplam 860 kullanıcıdan 4,2/5 puan almayı başaran kulaklığı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Müziği her yere taşımak isteyenlere: JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Eski fiyat: 1,349 TL

Yeni fiyat: 1,225 TL

JBL’in ses ekipmanları konusunda ne kadar iddialı olduğundan bahsetmemize gerek yok sanırım. Şu anda indirimde bulunan Flip 5 taşınabilir Bluetooth hoparlör, IPX7 su geçirmez sertifikasına ve yüksek ses kalitesine sahip. 12 saate kadar pil ömrüne sahip bu hoparlöre sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baseus farkını deneyimlemek isteyenleri için: Cafule Special Edition Şarj-Data Aktarım Kablosu

Eski fiyat: 65 TL

İndirimli yeni fiyat: 39,99 TL

Çin merkezli Baseus, bildiğiniz üzere elektronik endüstrisinde artık bir lider haline gelmiş durumda. Bugün listemizde yer verdiğimiz ürünü ise Cafule Special Edition Type-A & USB şarj-data kablosu. 40 W’lık gücüyle hızlı şarj desteği sunan bu kabloyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Biraz da ev aletlerine yönelelelim: Karaca Rosegol El Mikseri

Eski fiyat: 399, 99 TL

İndirimli yeni fiyat: 260, 70 TL

Bu hafta kaçırmamanız gereken fırsatların arasında bir de ev aletlerinden bir ürün eklemek istedik. %34’lük oranla ciddi bir indirime giren bu mikser, 425 watt gücünde çalışıyor. Ürüne daha detaylı göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Eski fiyat: 129 TL

İndirimli yeni fiyat: 94,40 TL

İndirime giren ürünlerin arasında, herkesin hayatını kolaylaştıran cihazlardan biri olan powerbank bulunuyor. Hypergear markasına ait bu powerbankin kapasitesi 12 bin mAh. Çift USB çıkışı olan bu powerbanki satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Araçtayken telefonunu daha güvenli bir hale getirmek isteyenlere: Baseus Simplism Telefon Tutucu

Eski fiyat: 193,92 TL

İndirimli yeni fiyat: 159,99 TL

Listemizin son sırasında, yine Baseus markasına ait araç içi telefon tutucu bulunuyor. 360 derece hareket kabiliyetine sahip bu tutucunun kullanıcı yorumlarına baktığımız zaman neredeyse herkesin memnun olduğunu görüyoruz. Ürünü satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.