AMD'nin yeni amiral gemisi ekran kartı RX 9070 XT'nin donanım özellikleri ve teknik detayları ortaya çıktı.

AMD’nin yeni nesil ekran kartlarına dair ilk teknik detaylar ortaya çıktı. Şirketin CES 2025 etkinliğinde detaylı bilgi paylaşmadığı Radeon RX 9070 XT modeli, bir sızıntıyla gündeme geldi.

AMD'nin yeni amiral gemisi ekran kartı RX 9070 XT'nin özellikleri sızdı. Yeni ekran kartının performans verileri ve donanım özellikleri, GPU-Z ekran görüntüsü üzerinden paylaşıldı. İşte detaylar!

İşte merak edilen detaylar

RX 9070 XT, Navi 48 RDNA 4 GPU mimarisini temel alıyor. Kartın 16 GB GDDR6 video belleği, 256-bit veri yolu genişliği ve 644,6 GB/s bant genişliği sunduğu belirtiliyor. Saat hızlarına bakıldığında ise temel frekansın 2,57 GHz, artırılmış hızın ise 3,1 GHz seviyesinde olduğu görülüyor. Yeni modelin RTX 5070 Ti ile rekabet etmesi bekleniyor.

AMD’nin önceki nesil kartlarıyla nasıl bir fark yaratacağı belirsizliğini koruyor. Ancak 16 GB bellek kapasitesi, RX 9070 XT'yi bir önceki nesilden RX 7800 XT ile aynı seviyeye getiriyor. Yeni neslin NVIDIA'nın üst segmentte sunduğu kartlarla doğrudan rekabete girmek yerine fiyat/performans odaklı bir konumlandırmaya gittiği görülüyor.

Kartların çıkış tarihi ve fiyatlandırması henüz netlik kazanmış değil. RX 9070 XT’nin 750 dolarlık RTX 5070 Ti karşısında nasıl bir fiyat politikası izleyeceği, RX 9070’in ise 550 dolarlık RTX 5070 ile rekabet edebilmesi için nasıl bir performans sunacağı merak konusu.