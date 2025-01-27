AMD'nin RX 9000 serisine ait ekran kartlarının fiyatı ve planlanan çıkış tarihi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

AMD'nin merakla beklenen RX 9000 serisi ekran kartlarına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Bir parekendeci RX 9070 XT modelinin fiyatı ve planlanan çıkış tarihine ilişkin dikkat çekici bilgiler paylaştı. Henüz resmî olarak duyurulmamış bu seri, şimdiden rekabetçi fiyatlandırma ve performans beklentileriyle gündemde.

RX 9070 XT’nin ilk olarak 23 Ocak’ta 900 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Paylaşılan kaynaktaki bilgilere göre RX 9070 XT’nin fiyatı, NVIDIA’nın RTX 5080 modeline daha yakın olacak şekilde belirlenmişti. Bunun yanı sıra, RX 9070 modelinin ise 750 dolar fiyatla gelmesi bekleniyordu.

Resmî açıklama bekleniyor

AMD'nin önceki RX 7900 XT modelinin çıkış fiyatı 900 dolar olmasına rağmen şu anda yaklaşık 650 dolardan satıldığı biliniyor. RX 9070 XT için planlanan başlangıç fiyatından oldukça farklı. Öte yandan, NVIDIA’nın yakında piyasaya sürmeyi planladığı RTX 5080 modelinin 1.000 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 modellerinin sırasıyla 750 ve 550 dolarlık fiyatlarla piyasada yerini alması bekleniyor. RX 9070 XT'nin bu fiyat aralığında rekabet edebilmesi için fiyat-performans açısından güçlü bir denge sunması gerekecek.

AMD’nin RX 9000 serisinin çıkış tarihinin mart ayına ertelendiği belirtiliyor. Yeni serinin piyasaya sürüldüğünde rekabetçi bir konum elde edip edemeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. RX 9000 serisiyle ilgili AMD'den gelecek resmî açıklamalar ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.