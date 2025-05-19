AMD’nin RX 7500 ekran kartına ait mühendislik prototipi gün yüzüne çıktı ve teknik detayları da paylaşıldı. NAVI 33 XE grafik birimiyle donatılan kart, 6 GB GDDR6 belleğe sahip. RX 7500’ün, 8 GB belleğe sahip RX 7600 modelinin altında konumlandırıldığı belirtiliyor.

Yıllardır hakkında pek bilgi olmayan Radeon RX 7500 ekran kartının prototipi sonunda ortaya çıktı. AMD’nin giriş seviyesi ekran kartlarıyla ilgili planlarına dair merak edilen bazı detaylar da bu sayede gün yüzüne çıkmış oldu.

AMD, RX 7600’ün ardından giriş seviyesi ekran kartlarına devam etmemişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir paylaşım, şirketin bir dönem RX 7500 adında bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Üstelik bu kartın mühendislik prototipi de gün yüzüne çıktı ve bazı teknik detaylar da paylaşıldı.

Radeon RX 7500 ekran kartının prototipi ortaya çıktı

Prototip kartta NAVI 33 XE grafik birimi, 1536 akış işlemcisi ve 96-bit bellek veri yolu bulunuyor. 6 GB GDDR6 belleğe sahip olan RX 7500, 8 GB belleğe sahip RX 7600 modelinin altında konumlandırılıyor.

Kaynaklara göre AMD, 100 ila 200 dolar bandında 4 GB veya 6 GB belleğe sahip ekran kartlarını maliyet nedeniyle piyasaya sürmedi. Bunun yerine doğrudan 300 dolar seviyesindeki 8 GB bellekli modellere yöneldi. Aynı stratejiyi izleyen NVIDIA ile birlikte, giriş seviyesi kartlar üretici firmalar tarafından büyük ölçüde devre dışı bırakılmış oldu.

Radeon RX 7500 hiçbir zaman satışa sunulmasa da bu prototip şirketin alt seviye kartlar için bir dönem plan yaptığına işaret ediyor. Ancak günümüzde hem AMD hem de NVIDIA, bu segmenti üretim dışı bırakarak daha yüksek bellekli modellere odaklanmış durumda.