AMD'nin yeni Ryzen 5 7400F işlemcisini tanıttı. Düşük bütçeyle yüksek performans isteyen kullanıcılar için ideal özellikler sunuyor olacak.

AMD, yeni işlemcisi Ryzen 5 7400F'yi tanıttı. Zen 4 ailesinin en son üyesi olan bu işlemci, düşük bütçeyle yüksek performans arayan kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenek sunuyor. Ryzen 5 7400F, özellikle bütçe dostu bilgisayar sistemlerinde tercih edilebilecek uygun fiyatlı özellikler ile dikkat çekiyor.

Ryzen 5 7400F, altı çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir masaüstü işlemcisi olarak AMD'nin AM5 soketini destekliyor. 4.7GHz'e kadar hız artırma kapasitesine sahip olan bu işlemci, 65 watt TDP değerine sahip.

Tarihi henüz kesinleşmedi

Ryzen 5 7400F, 32 MB L3 ön belleğiyle birlikte geliyor. Zen 4 mimarisi ve Raphael yapısı üzerine inşa edilen bu işlemcinin satış tarihi ise henüz kesinleşmiş değil. Fakat 150 doların altında bir fiyatla gelmesi bekleniyor.

Ryzen 5 7400F, benzer özelliklere sahip Ryzen 5 7500F'ye kıyasla daha düşük hızlara sahip. Ryzen 5 7500F, 5.0GHz'e kadar hız artışı sunarak daha yüksek performans sağlıyor. Bununla birlikte, Ryzen 5 7400F'nin global pazarda satışa sunulacağı belirtiliyor, bu da daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasına olanak tanıyabilir. Fiyatı ve satış tarihi henüz netleşmiş değil, ancak uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi durumunda, düşük bütçeyle yüksek performans arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olabilir.