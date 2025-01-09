AMD'nin CES'te tanıttığı yeni ekran kartı RX 9070 XT'ye dair ilk performans testi sonuçları gün yüzüne çıktı.

NVIDIA her ne kadar CES 2025'e damga vurmuş olsa da AMD'nin yeni amiral gemisi ekran kartları da etkinliğin dikkat çeken teknolojileri arasında yer alıyordu. NVIDIA tarafından yeni kartlara yönelik performans testleri görsek de AMD cephesi bu konuda sessiz kalmıştı. Bugün ise merakla beklenen RX 9070 XT'nin performansı ortaya çıktı.

Merakla beklenen RX 9070 XT'nin 3DMark performans testi paylaşıldı. TimeSpy Extreme kıyaslamalarında ise RX 9070 XT’nin RTX 4080 SUPER’i %6 ila %8 civarında bir farkla geride bırakması dikkat çekti.

RX 9070 XT, 3DMark testine sokuldu

AMD'nin RDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen RX 9070 XT, performans testlerinde beklentileri aşmış gibi görünüyor. 3DMark TimeSpy testinde 6.345, Speed Way testinde ise 14.591 puan alan yeni ekran kartı, NVIDIA'nın RTX 4080 SUPER modeline karşı üstün durumda. Keza bu farkın sürücü optimizasyonlarının tamamlanmasıyla daha da artabileceği belirtiliyor.

RX 9070 XT’nin referans modellerinin 329W TBP ile geleceği ve ASUS gibi üreticilerin 16 GB VRAM ile donattığı varyantlarda 3060 MHz boost ve 2520 MHz temel saat hızına sahip olacağı doğrulandı. Furmark testleri de bu güç tüketimi rakamlarını destekler nitelikte.

NVIDIA'nın yeni ekran kartları da her ne kadar rekabetçi ve bir o kadar güçlü olsalar da büyük ölçüde DLSS ve Frame Generation odaklılar. Bu da AMD'nin yeni nesilde de saf güç konusunda NVIDIA'yı geride bırakabileceğinin bir işareti olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.