Ameliyatları Sanal Gerçekliğe Taşıyan Yerli Simülatör

Hacettepe Üniversitesi öncülüğündeki konsorsiyum, yürüttüğü proje kapsamında ameliyatları sanal gerçeklik ortamına taşıyan bir simülatör geliştirdi. Simülatör, insan bedenine en yakın detay seviyesinde modellere yer veriyor.

Metaverse vizyonu, sanal gerçekliğin potansiyelini tüm dünyaya hatırlatırken bu gelecekte hayatımıza girecek yeni yöntemler de her gün geliştirilmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusuysa Hacettepe Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası konsorsiyumun yürüttüğü proje kapsamında geliştirildi.

“European School of Modern Technology (EuroSOMT)” isimli proje, Hacettepe Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Huri’nin yürütücüsü olduğu ERASMUS Plus Yükseköğretim Programı kapsamında, 300 bin euroluk bütçe ile geliştirildi. Proje kapsamında ortaya çıkan ürün, tıp eğitimleri, deneme ameliyatları ve kritik hastaların teşhisini sanal gerçeklik dünyasına taşıdı.

Sanal ortamda deneme ameliyatları yapılabilecek:

Cerrahide yeni tekniklerin ve riskli operasyonlarda ameliyat başarısının artırılması amaçlanarak başlanan proje, modern teknoloji okulu kurmak üzere mühendisleri ve bilim insanlarını bir araya getirdi. Proje kapsamında 1,5 yıllık süre sonunda Türkiye’de yerli olarak üretilen bir simülatör geliştirildi.

Simülatörde insan bedeni, organları ve damarlarıyla gerçekliğe uygun şekilde sanal ortama aktarıldı. Simülasyonlar için sanal gerçeklik gözlüğü kullanılırken, bu teknoloji sayesinde cerrahların ameliyata hazır hale gelmelerinin ve komplikasyon riskinin ve yatış süresinin azaltılabileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra ekip, geliştirdikleri modelleri 3D yazıcılar ile gerçek insan bedeni boyutlarında üretti. Böylelikle zor olan kadavra temini için alternatif oluşturuldu. Prof. Dr. Emre Huri, yaptığı açıklamada teknolojinin tıpta tersine beyin göçünü başlattığını, dünyada simülasyon yapan firmanın kendileri ile iletişime geçerek geliştirdikleri 3D modelleri istediğini belirtti. Huri, eğitimlerini uluslararası alanda yaygınlaştırmak için planlama yaptıklarını da aktardı.

Proje, Hacettepe Üniversitesi, Leuven Üniversitesi (Belçika), Perugia Üniversitesi (İtalya), Chosun Üniversitesi (Güney Kore) ve Uluslararası Kontinans Derneği’nden (İngiltere) bilim insanlarına yer veriyor.