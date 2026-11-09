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Opel Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Opel, Kasım 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında. Farklı segmentlere hitap eden Opel modellerinde güncel fiyatlar ve indirim fırsatları dikkat çekiyor.

Opel Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Opel marka bir otomobil satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanında nakit indirimleri, düşük faizli kredi seçenekleri ve kampanyalar da fiyatları oldukça etkiliyor.

Peki Opel Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Opel modellerinde kampanya var? İşte Opel Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Opel Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Opel-Frontera-Electric-96db2ce2174f20104c

Opel fiyat listesi - Kasım 2026

Opel-Frontera-Electric-96db2ce2174f20104c

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.460.000 TL
Corsa Elektrik 1.890.000 TL -
Frontera 2.190.000 TL 1.975.000 TL
Frontera Elektrik 1.895.000 TL -
Mokka 1.990.000 TL 1.770.000 TL
Mokka GSE 3.570.000 TL 2.890.000 TL
Astra 2.330.000 TL 2.060.000 TL
Grandland 2.850.000 TL 2.600.000 TL
Grandland Elektrik 3.200.000 TL 2.485.000 TL

Opel Corsa Kampanyası

2026 model yılı Corsa 1.2 100 HP benzinli Edition MT6 versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.535.000 TL olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 1.460.000 TL seviyesinde. Böylece araçta 75.000 TL'lik, yaklaşık %4,9 oranında bir fiyat avantajı bulunuyor.

Opel Frontera Hybrid Kampanyası

Markanın öne çıkan SUV modellerinden Opel Frontera Hybrid'in 1.2 145 HP hibrit motorlu Edition versiyonunun tavsiye edilen fiyatı 2.190.000 TL olarak listeleniyor. Kampanyalı fiyat ise 1.975.000 TL.

Metalik renk, siyah tavan, anahtarsız giriş ve çalıştırma ile konfor paketi gibi seçenekler bu avantaj kapsamında ücretsiz olarak sunuluyor.

Opel Frontera Elektrik Kampanyası

Frontera'nın tamamen elektrikli versiyonunda ise metalik renk, siyah tavan ve konfor paketi opsiyonları ücretsiz sunuluyor. Modelin 44 kWh bataryalı GS versiyonu 1.895.000 TL, 54 kWh bataryalı uzun menzilli GS versiyonu ise 2.010.000 TL tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla listeleniyor.

Opel Mokka Kasım Kampanyası

Opel Mokka'nın 2026 model yılı 1.2 136 HP benzinli Edition MT6 versiyonu, kasım ayında kampanyalı fiyat avantajından yararlanabiliyor.

Mokka'nın ücretsiz opsiyonları arasında siyah tavan, grafik gri, Bold Pack ve metalik renk bulunuyor. Bu avantajlar sayesinde modelin görünümünü kişiselleştirmek isteyenler için ek donanım maliyeti de azalıyor.

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