Andorid 13 Sürümüyle eSIM Teknolojisi Hayatımıza Girebilir

SIM kartların önce giderek boyutları küçüldü şimdi de eSIM'lere dönüşüyorlar. İddialara göre Andorid 13 sürümüyle birlikte iki operatör kullanmamıza olanak tanıyan eSIM'ler hayatımızdaki yerini alacak.

Fiziksel bir SIM kart kullanmanıza gerek kalmadan operatörünüze bağlanmanıza olanak sağlayan dijital SIM teknolojisi olan eSIM uzun bir süredir markaların destek verdiği bir teknoloji. Markaların son çıkardığı pek çok akıllı telefon eSIM uyumlu olsa da, tamamen bu teknolojiyi kullanan firma sayısı oldukça az. Çıkan son haberler gösteriyor ki, bu durum çok uzun sürmeyecek ve ilerleyen günlerde eSIM teknolojisi tamamen hayatımızın bir parçası haline gelecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Apple’ın yeni iPhone modellerinde büyük bir değişiklik yaparak SIM kartlarımızı tamamen rafa kaldırabileceğin bahsetmiştik. Apple’ın eSIM teknolojisine geçerek yeni iPhone modellerinden SIM kart yuvasını tamamen kaldıracağı iddia edilmişti. Benzer bir haber bugün Android tarafından gelerek tıpkı Apple haberlerinde olduğu gibi Andorid’in de 13 sürümüyle birlikte eSIM teknolojisine geçeceği iddia edildi. Gelin Andorid 13 ile hayatımızdan çıkacağı söylenen SIM kartların yerine nasıl bir teknoloji geleceğine birlikte bakalım.

Tek bir eSIM ile iki operatöre bağlanılabilecek

Birçoğumuz bir operatörden başka bir operatöre geçmek istediğimiz de bunun için SIM kart değişikliğiyle uğraşmak istemiyoruz. Uzun bir süre önce hatırlarsınız ki SIM kartlarımız şu andaki boyutlarının neredeyse 3-4 katı büyüklüğündeydi. Önce SIM kartlarımızın boyutları yeni telefon modelleriyle birlikte bir miktar küçülerek Micro SIM kartlara dönüştü ardından bir miktar daha küçüldüler ve şu anda pek çoğumuzun kullandığı Nano SIM kartlar oldular. Şimdi ise yeni çıkan haberler gösteriyor ki ilerleyen günlerde SIM kartlar tamamen hayatımızdan çıkacak.

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi geçtiğimiz günlerde Apple’ın eSIM teknolojisine geçmeyi planladığı iddiaları ortaya çıkmıştı. Bu haberlerin üzerinden çok geçmeden Google’ın Andorid 13 sürümüyle birlikte eSIM teknolojisine geçeceği haberi geldi. Andorid geliştirici platformu Esper’de kıdemli teknik editörlerinden biri olan Mishaal Rahman tarafından yayınlanan blog yazısıyla eSIM teknolojisinin Android 13 sürümüyle birlikte geleceği iddia edildi. Rahman tarafından paylaşın yazıya göre Andorid 13 kullanıcıları eSIM profillerinde kişisel ve profesyonel hatlar arasında geçiş yapabilecek ve iki operatörü tek bir eSIM’e bağlayabilecek. Ancak bu eSIM özelliği sadece Andorid’e özel olmadığı gibi Windows ve iOS işletim sistemlerinde de kullanılabilecek.

Google, birden fazla profilin kullanımına izin veren MEP teknolojisinin patentini 2020 yılında almıştı. Bununla birlikte şirketin yeni eSIM teknolojisinde de tek bir arayüzü farklı dijital bağlantılara bölerek çok daha kullanışlı bir hale getireceği düşünülüyor. Her ne olursa olsun, kısa bir süre sonra SIM kartlarla vedalaşma olasılığımız her geçen gün artıyor. Belki de bir veya iki sene sonra yeni telefon modellerinin hiçbirisinde SIM kart yuvasına yer verilmediğini görebiliriz.