Andrew Tate’in online eğitim platformuna yapılan saldırıda yüz binlerce kullanıcının verileri sızdırıldı. Platformun güvenliği sorgulanıyor.

Hackerlar Andrew Tate’in online eğitim platformuna saldırdı, 800.000 kullanıcının verileri sızdırıldı. Kendisini "kadın düşmanı" olarak tanımlayan Tate'i protesto etmek isteyen hackerlar, kursun sohbet odasını emojilerle doldurdu.

Hackerlar, kursun sohbet odasına feminist yumruk ve yapay zeka tarafından üretilmiş gökkuşağı bayrağına sarılı Tate'in bir görüntüsünü paylaştı.

325.000 e-posta adresi ve sohbet kayıtları ifşa edildi

Perşembe günü ortaya çıkan bu ihlalde The Real World adlı online kurs platformuna yönelik saldırıda, 325.000 e-posta adresi ve 600'den fazla sunucudan gelen sohbet kayıtları ifşa edildi. Yaşanan bu ihlal ile birlikte mevcut kullanıcıların kişisel bilgilerininin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

The Real World, daha önce Hustler’s University olarak biliniyordu ve fitness, finans ve e-ticaret gibi alanlarda eğitim sunuyordu. Hackerlar platformun sohbet odasını protesto ettikleri görüntülerle doldurdu. Saldırı, hackerların dosya yüklemesine, ekleri silmesine, istemcileri çökertmesine ve kullanıcıları geçici olarak banlamasına imkan tanıyan güvenlik açıkları kullanılarak gerçekleştirildi. Bu güvenlik açıkları, hackerların sistemde istedikleri değişiklikleri yapabilmelerine olanak sağladı.

Hackerlar, platformun güvenliğinin yetersiz olduğunu belirterek verileri HaveIBeenPwned ve DDoSecrets gibi hizmetlerle paylaştı. Andrew Tate, platformda 113.000'den fazla aktif kullanıcı olduğunu iddia ediyor ve şu anda Romanya'da insan ticareti suçlamaları da dahil olmak üzere birçok yasal sorunla karşı karşıya. Yaşanan bu olayla birlikte kullanıcı gizliliği ve güvenliği konusundaki endişeleri artırdı.